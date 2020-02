Se entregará en tiempo y forma el fertilizante en Acapulco: César Núñez

El subdelegado del gobierno federal para los programas sociales en Acapulco, César Núñez Ramos, aseguró que, el fertilizante se entregará en tiempo y forma a los más de 10 mil 172 productores de maíz, frijol y arroz en el puerto, para que puedan sembrar sin problemas y se eviten las complicaciones del año pasado.

Entrevistado luego de participar en el evento conmemorativo por el 107 Aniversario por el Día del Ejército Mexicano, el funcionario federal, señaló que se basarán en el padrón actual para cerciorarse de que el insumo sea entregado a los verdaderos productores y no a personas que lucran con este apoyo.

“Estamos en espera de que se publiquen las nuevas reglas de operación deben garantizar un padrón que refleje a los verdaderos productores de maíz en el estado que ya no haya fallas en ese sentido, que no se les dé a quien no produce”, expresó.

Núñez Ramos, adelantó que se reunirán con los comisarios ejidales para revisar el padrón porque ellos saben exactamente quienes son los campesinos que siembran para el autoconsumo o comercialización, esto con la finalidad de que no se cometan los errores del 2019 que dejó a muchos productores inconformes.

Dijo que, para este año esperan también más lluvias que ayuden a que haya una buena cosecha, porque ese fue uno de los problemas el año pasado, la falta de precipitaciones, porque persistió la sequía en diversas regiones del estado de Guerrero.