Se desploman ventas de artículos religiosos en más del 60%

La emergencia sanitaria por Covid-19 provocó que, las ventas para comerciantes de artículos religiosos en Acapulco se desplomaran en más del 60 por ciento, incluso el pasado fin de semana cuando tenían la esperanza de incremento por el Día de la Virgen, esto no ocurrió y continúan sobreviviendo con poquito.

Los afectados señalaron que, las restricciones en la catedral del zócalo trajeron como consecuencia que menos personas visiten sus negocios y la cancelación de las peregrinaciones y todo acto masivo durante el Día de la Guadalupana, provocó que las imágenes de la morenita del Tepeyac y las veladoras no se vendieran. Local Pandemia deja sin chile frito festejos a la Virgen

“Nos fue muy mal todo este año, pero en particular este fin de semana no hubo ventas en lo del día de la virgen, no hubo peregrinaciones y eso nos afectó mucho porque estuvimos vacíos, pero aquí estamos sobreviviendo”, señaló Verónica, comerciante formal de artículos religiosos.

La mayoría de estos negocios están instalados a los alrededores de la catedral de nuestra señora de la soledad en el zócalo porteño, y a pesar de la pandemia pagan salario a empleados, renta, energía eléctrica y permisos al ayuntamiento, además de otros impuestos ordenados por la ley.

Cabe mencionar que, algunas de estas empresas han optado por cerrar entre semana y solo abrir de viernes a domingo cuando se llevan a cabo más misas en la catedral y existe un poco más de movimiento de personas en las calles aledañas, para ahorrar en todos los servicios y los pagos a empleados.

“Sí han bajado las ventas en más del 60 por ciento, nuestros ingresos se afectaron pero así es esto, hay que salir adelante, esta emergencia es algo extraordinario y tenemos que animarnos, Dios aprieta pero no ahorca como dice el dicho, no solo somos nosotros mucha gente con sus negocios ha tenido problemas”, dijo Iván, vendedor de artículos religiosos.

Este 11 y 12 de diciembre no se permitió la llegada de peregrinaciones a la catedral del zócalo, además las misas se llevaron a cabo con el 40 por ciento de aforo entre los fieles, por lo que, no hubo muchas ventas y esperan para navidad incrementar la comercialización de figuras del niño Dios.