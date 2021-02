Se desperdicia agua potable por fugas en fraccionamiento Guitarrón

Vecinos del fraccionamiento Guitarrón de Acapulco denunciaron que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAMA), no ha atendido seis fugas de agua potable que se tienen en la zona a pesar de que han hecho las denuncias correspondientes. Informaron que incluso, el personal prefirió cerrar una válvula para que no se desperdiciara el vital líquido con lo que dejaron a medio fraccionamiento sin servicio.

Los quejosos, que pidieron omitir sus nombres, enviaron un documento a la redacción de El Sol de Acapulco donde dan a conocer cinco números de folio de las llamadas que han realizado y de las cuales no se han atendido los reportes presentados desde principios de enero.

Informaron que los argumentos que dan en CAPAMA para no atender las quejas, es que no cuentan con personal debido a la pandemia de Covid-19, carecen de gasolina o de unidades motrices para poder trasladarse a la zona y llevar a cabo las tareas correspondientes para que no se siga tirando el agua en las calles.

Además de un documento, proporcionaron imágenes en las que se aprecia el escurrimiento de agua por las calles de la zona.

Los vecinos urgieron a la alcaldesa Adela Román Ocampo a que atienda la problemática ya que los servicios básicos que proporciona la administración municipal están mostrando deficiencias que impactan al medio ambiente.

Detallaron que desde el 29 de enero medio fraccionamiento se quedó sin servicio porque cerraron una válvula para que no se tire el líquido debido a las fugas que han denunciado.

Cabe recordar que habitantes de otras colonias han realizado protestas y bloqueos carreteros por la falta de agua potable en sus hogares.

En la zona se tienen además otras descargas, pero estas son de aguas negras debido a la avería que presenta el colector costero, cuyas aguas negras van a dar crudas a la bahía de Acapulco, en este punto conocido como la Playa El Secreto o Guitarrón.