Se compromete Abelina López a otorgar obras a constructoras locales

La alcaldesa electa en Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que su gobierno que iniciará el próximo mes de octubre, beneficiará a todas las empresas constructoras locales con obras en el municipio, y adelantó que no viene a trabajar por los "tarjetazos", sino por el beneficio de la ciudad.

Al reunirse este jueves, con integrales de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), la presidenta electa, informó que está muy adelantada en algunas gestiones ante diferentes dependencias del gobierno federal como la Conagua y Seguridad Pública. Local CAPAMA heredará deuda de mil millones de pesos

Aseguró que desde los primeros días de gobierno los resultados serán visibles, así mismo recordó que en los últimos días ha sostenido encuentros con los titulares de la Secretaria De Seguridad Pública, Conagua, Sedatu, DIF, Secretaria De Turismo, entre otras instancias federales, para aterrizar proyectos y beneficios para Acapulco, pues su experiencia a su paso por la regiduría municipal, el Congreso Local y la máxima tribuna, le permite tener la claridad de las necesidades que tiene Acapulco.

La presidenta municipal electa, también aseveró que no viene por “tarjetazos”, pues viene a servir de manera entrega y va a dar resultados.

“He dicho que vamos a trabajar con la austeridad que marca el gobierno federal, estoy clara en que es lo que necesita Acapulco, no vengo a un asunto de improvisación ni a que me estén pasando los tarjetazos, mis 35 años de trabajo me permite conocer realmente los problemas de Acapulco, vengo a servir de manera entregada y vamos a dar resultados.”

Abelina López habló de los acuerdos que ha realizado con la gobernadora electa; Evelyn Salgado Pineda, “en nuestros primeros días de trabajo se meterán 400 millones de pesos para el tema de los ductos de agua, se tienen 16 líneas y esa es la principal necesidad que se tiene en las plantas tratadoras, vamos también encaminados en que son 560 millones de pesos que Conagua va a dar para el tema del saneamiento, por eso digo que estoy adelantada a los tiempos, es inversión federal que se aplicará a partir del 2022”.

Por su parte, Ricardo García de León; Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, brindó su respaldo a Abelina López y dijo que los constructores quieren ser un brazo del gobierno en el sentido social, pues propuso la firma de un convenio para que a partir de las aportaciones de los mismos contratos, los socios apoyen a proyectos y obras en beneficio de los que menos tienen y que son los grupos más vulnerables de Acapulco.