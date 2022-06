Se agrava bajo aprovechamiento de alumnos

La suspensión de una semana de clases que tomaran los maestros para "formación docente", le da la puntilla al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que terminan reprobados el ciclo escolar 2021-2022.

Así lo aseguró el presidente de la organización Padres y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, quien reprochó que no se haya elegido otra fecha que no interrumpiera el calendario escolar, máxime que no se cumplió a cabalidad.

Lo anterior lo expresó por el anunció que hizo la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), de que en esta semana se suspenderán las clases en el sistema básico para que el personal docente hagan un "análisis" para la "formación docente" y un plan de trabajo para el cierre del ciclo escolar.

Al respecto, Díaz Ángeles, cuestionó la decisión de la SEG, en razón que desde la pandemia por el Covid-19, suman tres ciclos escolares que no concluyen completos y esto ha significado un atraso académico para las niñas y niños.

Reiteró que a esto hay que añadir que el modelo educativo a distancia, fue un rotundo fracaso, debido a que no todos los trabajadores de la educación cumplieron en el acompañamiento a los alumnos y relegaron la noble labor de enseñar a los padres de familia.

Aseguró que los más afectados serán los estudiantes que terminan la primaria o la secundaría, porque van a reprobar el examen de admisión del Ceneval y tendrán que repetir materias, porque el bajo aprovechamiento se acentuó durante estos tres ciclos escolares.