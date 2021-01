Se acercó a mí de manera lasciva e impropia: Marxitania Ortega

Al revelar que tuvo un encuentro incómodo con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien estaba ebrio y la abrazó de manera impropia, la maestra Marxitania Ortega, hija del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, aseguró que esto le da razones para no dudar en las mujeres que lo acusan de violación.

A través de su cuenta de Facebook, dio los pormenores de uno de los 4 encuentros que ha sostenido con el precandidato a la gubernatura del estado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salgado Macedonio, a quien calificó de carismático y popular.

Sin embargo, confiesa que mucho ha meditado en el proceso de selección de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero, por Morena y le genera desacierto y preocupación, aunque admite que es todo un personaje, como todos los políticos.

Es cuando narra el encuentro que la perturba, dijo que fue en la presentación de su novela, en el Centro Cultural Acapulco. "Estaba ebrio y cuando se acercó a mi lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes que se siente en esos momentos así? Mucho asco. Asco de la cercanía, pero también del propio cuerpo de una.

Explicó que es una experiencia que rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una de esa manera. Me lo hizo a mi, en un evento público, mi evento, en una posición de poder.

La maestra Marxitania Ortega, enseguida aseguró que vio hacérselo a otra mujer, años antes, amiga suya, de quien no da su nombre, pero si precisa que ocurrió cuando Félix Salgado era presidente municipal del municipio de Acapulco.

Refirió que no es menor el asunto porque Guerrero es un estado donde los feminicidios son cotidianos y en donde la violencia está normalizada. Es muy grave. "Y no lo digo desde una superioridad moral, no soy nadie. Si algo me ha mostrado la pandemia es mi propia oscuridad, mis miedos, mi envidia y dolor. Y entiendo que cada persona es mucho más que su sombra.

Luego aborda las otras dos veces que ha dialogado con Salgado Macedonio, que insiste que ha sido un tipo simpático, un personaje alegre, bromista y listo que todos conocemos. Pero no es menor el asunto porque todos esos momentos de impotencia de frustración tremenda que hay en el ejercicio de poder, saldrá la sombra.

Necesitamos un gobernante a la altura de la crisis, humana o humano, si, con su sombra, pero más experimentado en lidiar las tremendas trampas del ego, que ya en colectivo, llevan a desastres, alertó la hija del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.