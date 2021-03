Ruth Zavaleta descarta declinar a la contienda por la gubernatura

Al rechazar la posibilidad de declinar a media campaña a favor de otro aspirante, la candidata a gobernadora por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Ruth Zavaleta Salgado descartó ser comparsa de oro candidato y solicitar seguridad especial para recorrer las siete regiones del estado, pese a que dijo, en la zona Norte es donde ha observado que se tiene un mayor repunte de la violencia.

"No, claro que no. Aquí se ha corrido la voz que si me mandaron para quitarle votos a otro candidato, discúlpenme, yo me parezco una mujer que alguien me mande a hacer la cuestión política, comencé a los 19 años en la actividad política, ustedes creen que alguien me va a estar mandando a ser candidata comparsa de algún otro candidato. Por favor, eso es ridículo", mencionó.

En conferencia de prensa, realizada en el restaurante de un hotel de la zona turística, Zavaleta Salgado, reconoció que comenzó tarde su campaña por la gubernatura del estado, que inició el pasado 5 de marzo, sin embargo, argumentó que el retraso se debió a que estaba atendiendo a familiares enfermos de Covid-19.

Acompañada por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Adrián Wences Carrasco, negó que con su participación como candidata a gobernadora del estado, tenga asegurada una diputación federal plurinominal y

La candidata anunció que presentará un plan para el rescate de los espacios que beneficien a la mujer, mismos que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha desaparecido a dos años y medio de su sexenio.

Criticó que todos hacen campaña para simular que están compitiendo y ya traen acuerdo con los candidatos que ven que van a ganar y lo considero “perversión de la política”.

“Ya se acabó el tiempo en que la política era una simulación, la política es una profesión digna y yo soy política y me enorgullezco de hacer política, pero de la política buena y que transforma la vida de los ciudadanos para mejorarla no parar lucrar con ello y los espacios públicos”, advirtió.

Ruth Zavaleta, advirtió a sus compañeros que están al interior del partido, que hará encuestas y que si alguien anda negociando a sus espaldas lo denunciará públicamente.

“Aquellos que están aquí en un partido y le van y le dicen al gobernador pues mira yo voy a votar por ti, manda a votar por mí y tú vas a ganar, no importa que mi candidato pierda, yo me voy a dar cuenta si me lo hacen aquí en el partido”.

Insistió que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de cumplirle a las mujeres y no lo ha hecho.

Propuso generar presupuesto desde el gobierno estatal para que se puedan sostener esos programas esenciales para las mujeres y dejar de disimular de que se está haciendo cosas para las mujeres y se está haciendo.

Lamentó que en Guerrero no sólo no hay programas y presupuestos, sino que el problema es que las mismas leyes están mal y por eso tiene doble declaratoria de alerta de violencia de género, porque no ha adecuado su marco normativo a las necesidades de garantizar los derechos de las mujeres.

Propuso aterrizar programas de las mujeres con los municipios para su desarrollo y dio a conocer que el programa que trae como candidata no solamente es impulsar los derechos humanos de la mujer sino también impulsar un programa integral para ser un gobierno eficiente, eficaz y que logre erradicar, combatir la inseguridad, disminuir la violencia y la brecha de desigualdad de los guerrerenses y acabar con la pobreza.

Aseguró que viene a Guerrero a proponer cosas que ha experimentado en otros gobiernos y que tengo experiencia y conocimiento.

Aseguró que no declinará y aclaró que ella conspira con nadie, “Yo vengo a plantear mis ideas de cara, vengo a decir lo que considero que pueda sacar adelante Guerrero”.

Advirtió que después de la Pandemia, se verá lo peor de Guerrero y de muchos estados de la República, “porque si antes éramos pobres, hoy vamos a ser mucho más pobres, no habrá nada y ahorita el 68 por ciento de los guerrerenses ya no comen las tres veces al día”.

En el tema de la violencia en Guerrero, reconoció que ha ido creciendo, principalmente en la zona norte y después, señaló en su municipio Tepecoacuilco, no hay inseguridad y que hay más muertos en Acapulco y en Chilpancingo.