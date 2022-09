Ricardo Taja renuncia al PRI

El ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, hizo pública su renuncia a su militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) "porque no me siento representado por la cúpula que tiene secuestrado al partido, y que son dos o tres familias".

En conferencia de prensa y acompañado por ex militantes priistas, el también ex diputado federal fue directo al señalar que estas dos familias a las que hizo referencia y que han incurrido en excesos, son los añorvistas y astudillistas.

Criticó que hayan desplazado a militantes auténticos por favorecer a sus hijos y a su esposas como es el caso de estos dos personajes, Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores.

Taja Ramírez además, dijo que no está de acuerdo con el actuar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del estatal, Alejandro Bravo Abarca, "porque un día traicionan al gobierno federal y otra traicionan a la militancia".

"Recuerdan el slogan del PRI, de que primero la familia, pues, si, es cierto, pero primero sus familias, pues uno hizo diputado a su hijo y el otro, hizo diputada a su mujer y regidor a su hijo", precisó.

El político aseguró que no hay una posibilidad de una renovación generacional, porque está en poder de estas dos familias, "pero que se los va a cobrar la militancia en las próximas elecciones", apuntó.

Finalmente, aseguró que no tiene contemplado militar en otro partido político "aunque he tenido pláticas con varios", pero dedicare mi tiempo a mi oficio de empresario, pero si voy a participar en el próximo proceso electoral, sentenció.