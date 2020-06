RH Consultores entrega equipos de protección a prestadores de servicios

Prestadores de servicios náuticos de Acapulco, anunciaron que con una mega caravana sobre la bahía reiniciarán actividades este próximo 2 de julio después de más de tres meses sin prestar servicios por la pandemia del Covid-19.

La mañana de este martes, integrantes de la firma RH Consultores, realizaron la entrega de Kits de protección e higiene personal a quienes se dedican a la renta de embarcaciones para paseos y pesca deportiva, además de realizar la sanitización de yates en el Malecón de la ciudad y el Paseo del Pescador.

En declaraciones, el cooperativista Angel Cisneros, informó que el sector en mención ha sido capacitado previamente, con la finalidad de regresar a la nueva normalidad con los protocolos pertinentes y las embarcaciones listas para recibir al turismo generando ingresos económicos.

"Esperamos más de 200 embarcaciones para hacer la caravana y mandar un mensaje a nivel nacional e internacional de que Acapulco estará listo para recibirlos y con las medidas necesarias para evitar riesgos", indicó.

Agregó que la actividad turística no puede continuar detenida debido a que no hay dinero en las familias de los trabajadores de este sector y los apoyos gubernamentales no alcanzaron para sobrevivir durante los últimos 100 días.