Revocación de Mandato, un ejercicio democrático y participativo

El coordinador de la bancada de Morena en el congreso de la unión, Ignacio Mier Velazco, reafirmó que la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril en el país, responde a un ejercicio democrático participativo en el que únicamente se decidirá si el presidente de México sigue o no en el poder.

En su declaración luego de haber tomado parte en la asamblea informativa sobre la reforma energética, en la que participaron legisladores federales de distintas ciudades por Movimiento de Regeneración Nacional, empresarios y militantes de Morena en Acapulco, el diputado manifestó que hay una buena expectativa de participación en la revocación de mandato.

Y adelantó que Guerrero, ayudara mucho en este ejercicio democrático debido a que, en este estado la gente está acostumbrada a elegir democráticamente desde un comité colonia hasta autoridades de representación popular en una contienda partidista.

Lee también: Llama la alcaldesa Abelina López Rodríguez a trasformar el país

Mier Velazco, acusó nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE), de no haber entendido de que la revocación del mandato no es un asunto de partidos políticos, sino de democracia y participación ciudadana para determinar si el presidente deja o no el cargo.

“El INE no lo ha entendido porque no ha querido, porque están en la mecánica y en la dinámica de hacerlo todo en función de partidos políticos, en un régimen de cuates y de cotas, la revocación es un ejercicio democrático participativo, lo que vamos a vivir el diez de abril es importante, por eso es necesario que el INE, diera todas las facilidades y no lo hiso solo instalo un tercio de las casillas, lo cual es muy lamentable”, precisó.

Por otro lado, al referirse al tema de la reforma energética, el coordinador de los diputados federales por Morena, dijo que está ayudara a que el control y la regulación del sistema eléctrico nacional, nuevamente lo tenga la Comisión Federal de Electricidad, esto representa una gran diferencia a lo que se aprobó en el 2103.

Agrego, que con la nueva reforma que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, las tarifas ya no estarán fincadas con criterios comerciales, sino de derecho público y humano, y esto va a impactar en el recibió de más de 46 millones de familias mexicanas, y se va a beneficiar al pequeño comercio, y no sólo a algunos que son los dueños y que se han apoderado de un sistema que debe de pertenecer al país.