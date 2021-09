Retienen a directora de Egresos del Ayuntamiento

Trabajadores de las secciones 24 y 35 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) retuvieron a la directora de Egresos del Ayuntamiento, Palmira Pérez Vera, a quien le exigen el pago de su quincena.

Encabezados por la secretaria general de la sección 35, Iris Avilés Molina, arribaron al Palacio Federal para exigir el cumplimiento al compromiso del pago de la quincena, tal y como se tenía pactado con la secretaria de Finanzas del municipio, Anayeli Valerio Godoy.

Sin embargo, al entrevistarse con la directora de Egresos, Palmira Pérez, les notificó que no había dinero, por lo que intentó retirarse y la siguieron hasta su camioneta, para retenerla y bloquearon el sentido de la costera Miguel Alemán, de la Base al Zócalo.

Los trabajadores advirtieron que no iban a permitir que se retirara, porque a unas cuantas horas de terminar su responsabilidad por el cambio de gobierno, iban a ignorar su reclamo de que se les cubra su salario.

Al sitio hicieron acto de presencia elementos de la Policía Municipal, quienes vigilan que no agredan a la funcionaria, misma que permanece en su camioneta tipo Pick-Up, de color blanca, con su chofer.

La dirigente de la sección 35, Iris Avilés, acusó a la secretaria de Finanzas, Anayeli Valerio, de haberlos engañado, pues les prometió que desde la tarde de este miércoles empezaría hacer los depósitos y no cumplió, ahora la directora de Egresos, Palmira Pérez, les dice que no hay dinero y no van a permitir que no les paguen sus emolumentos.