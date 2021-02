Restricción de horario para operar fomenta la apertura de bares clandestinos en Acapulco

La Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, consideró que la restricción de horario para operar en el funcionamiento de servicio hasta 23:00 horas al comercio formal, sólo ha generado que proliferen en la zona conurbada y urbana del puerto los bares y fiestas clandestinas.

El presiente de la Asociación, Jesús Rivera Rojas dijo que ellos como comercio establecido, las autoridades gubernamentales con los protocolos sanitarios establecidos en el decreto oficial de Guerrero y con el cambio de Semáforo epidemiológico color rojo, les limitan el horario para operar, el aforo de clientes y el cumplir las medidas de higiene, el cual lo han cumplido.

Sin embargo, al no dejar trabajar al comercio formal está ocasionando que se incremente el negocio informal y operen Bares clandestinos y la renta de casas para hacer fiestas, donde además no hay un control sanitario y no pagan nómina, impuestos como licencia de funcionamiento ni seguridad social.

“El horario (con el que están operando)tiene que ver porque ya ahorita si uno se fija no puedo ir a comer, ni a cenar, ya nada porque el horario no ayuda en nada y la gente va y busca la clandestinidad porque no hay restricción de horario, ni tampoco hay medidas sanitarias todas las medidas que nosotros nos pidieron como comercio establecido ahí (en bares clandestinos) no se ve ni se atiende”, precisó.

El Sábado, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos sancionó y clausuro cinco negocios, entre ellos dos bares que operaban en la clandestinidad y no tenían razón social y fueron ubicados en la Colonia Progreso y la Calzada de Pie de la Cuesta.

Comentó que los socios han reportado a la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán de sitios donde operan estos negocios informales donde pagan impuestos.

Lamentó que por parte de las autoridades gubernamentales no hay apoyo como la sensibilidad en los horarios para operar.

Comentó que las quejas le llegan por parte de los mismos socios de que no es justo de que paguen impuestos como licencias de funcionamiento, IMSS y nómina y al final de cuenta no hay ayuda por parte del gobierno.

Dijo que no van alcanzar los cuerpos de seguridad para clausurar esos bares clandestinos o rentar casas para realizar fiestas, que están creciendo durante el cambio de Semáforo epidemiológico.

“La única manera es ayudar con el horario para que la gente no se arriesgue en ese tipo de negocios y si vas a consumir que lo haga en un negocio bien establecido, con las medidas sanitarias que ellos mismos implementaron y más seguro para todos”.

Los negocios como restaurantes-bar y bares gastaron en comprar todo para cumplir con las medidas de higiene que pidió la autoridad gubernamental.

Señaló que la gente le conviene más la informalidad porque no pagan renta ni servicios e impuestos.