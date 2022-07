Restaurantes suben precios hasta un 15%

Al iniciar la temporada vacacional de verano con ventas del 30 por ciento, algunos restauranteros en Acapulco tuvieron que aumentar entre un 10 a 15 por ciento los precios a sus platillos ante los costos de los insumos que se han elevado en un 40 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Enrique Castro Soto añadió que para esta temporada vacacional no se pudo contratar al personal estratégico, el cuál les está costando mucho trabajo como es el caso del personal operativo en cocina y por diferentes factores.

Añadió que estas vacaciones de verano arrancó con buena afluencia de comensales en los restaurantes con ventas del 30 por ciento, pero lamentó que el incremento a la inflación del 8 por ciento afecta estas ganancias porque los insumos tuvieron un alza del 40 por ciento.

“Algunos productos han subió más de precios, más del 40 por ciento como es el aceite y el aguacate y en algunos momentos el limón y los cárnicos y algunos otros menos pero el promedio desde un 40 por ciento”, refirió.

Castro Soto, añadió que a pesar de la afluencia turística, el alza a los insumos del 40 por ciento de la canasta básica ya rebasa el margen de utilidad de un negocio para que pueda operar de manera positiva.

Añadió que por estrategia algunos negocios consideran pertinentes hacer los incrementos de precios en el verano o en Diciembre y algunos establecimientos han modificado sus cartas.

Sin embargo, refirió que no es una alternativa tan viable y no se le puede aumentar tanto a los precios porque hay factores en Acapulco que afectan como es el comercio informal, que no paga servicio ni impuestos como son licencias de funcionamiento y anuncios, y eso les permite al comercio irregular dar precios accesibles.

Dijo que el sector restaurantero no puede incrementar tanto los precios ni tampoco pueden mantener la operatividad de manera normal, por lo que tiene que buscar ahorro.

Crisis económica por el incremento de precios aqueja a los restaurantes. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En ese sentido, informó que en esta ocasión algunos restauranteros no pudieron contratar personal como en otros veranos por la falta de recursos, la migración y además hay personal estratégico que les está costando mucho trabajo contratar y que son los que laboran de manera operativa en cocina.

“Siempre en periodos vacacionales se contrata personal extra y en esta ocasión no ha sido posible, debido a estos márgenes de ahorro que tenemos que generar”, precisó.

Señaló que algunas personas que trabajaban antes en restaurantes han optado, desde inicio de pandemia, en poner la venta de alimentos para buscar el sostén familiar sin importar que sea de manera informal.

El presidente de la Canirac, Enrique Castro dijo que desde el inicio de las vacaciones de verano algunos negocios tuvieron que incrementar entre un 10 a 15% el precio a sus platillos.

Los restauranteros, refirió han buscado ahorros de otra manera porque también el incrementar el precio a los platillos no es la solución y los pondrá en desventaja contra el comercio informal que no paga impuestos.