Restauranteros urgen a los tres niveles de gobierno un plan de apoyo

Al continuar el cierre de negocios durante la pandemia por Covid-19, la Industria Restaurantera que conforma el colectivo Aislados pero Unidos en Acapulco, hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que implementen un plan de apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

El vocero del colectivo, Enrique Castro Soto dijo que en lo que va de los meses de confinamiento y cambios de semáforos epidemiológicos por los contagios de Covid-19, al menos 19 restaurantes han cerrado y se corre el riesgo de que se registren más cierres durante estos dos semana más. Local San Valentín "fue catastrófico" en ventas

Ante la limitación económica que están teniendo con el Semáforo epidemiológico color rojo, la Industria Restaurantera no tiene ingresos para comprar insumos, pagar renta de un local en la costera miguel Alemán que tiene un costo de 50 mil pesos.

“Durante estos once meses de pandemia ha sido agotadores, el año pasado cerraron 13 restaurantes y en lo que va de este año han cerrado seis negocios como la Finca de la Condesa, el Ikatako y otros, pero es una situación complicada porque no hay ingresos y no podemos solventar una renta que en promedio esta en 50 mil pesos pesos y otros en 20 a 30 mil pesos”, precisó.

Comentó que a pesar de operar con un aforo el 30 por ciento, algunos restaurantes se recuperan durante días festivos, fin de semana o puentes vacacionales.

Sin embargo, este 14 de febrero no sucedió, no hubo ventas porque el horario de servicio hasta las 22:00 horas les afectó mucho, a pesar de la petición que hicieron al gobierno del estado de que les permitieran por un día operar con un 50 por ciento de aforo en comensales y extender un poco el horario.

El vocero del colectivo de Restaurantes Aislados pero Unidos, hizo un llamado al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo para que se trabaje con el sector en un plan de apoyo a las MiPyMES.

“Si es urgente que tanto la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo y el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores nos brinden su apoyo, pero además que gestionen a nombre de las MiPyMES en Acapulco ante el gobierno federal más apoyos”.

Explicó que esos apoyos que están pidiendo para las MiPyMES sean en estímulos fiscales y ejemplificó que en el tema del agua se les cobre la tarifa real, que la licencia de funcionamiento les apliquen un descuento del 50 por ciento y se les dé oportunidad de pagar en pagos.

Los empresarios restauranteros en este momento no tenemos para hacer la compra de insumos mucho menos vamos a tener para pagar la licencia de funcionamiento, “entonces así como nos aprietan que también se solidaricen con nosotros”.