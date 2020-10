Restauranteros piden “piso parejo” en controles de sanidad con el comercio informal

Restaurantes del Colectivo "Aislados pero Unidos" pidieron a las autoridades aplicar “piso parejo”en los controles de sanidad y también se amplíe la revisión a puestos semifijos e informales en venta de alimento.

El vocero del colectivo de Restauranteros, Enrique Castro Soto señaló que de nada sirve que se estén implementando fuertes controles sanitarios con los restaurantes sino hay una revisión a las taquerías o puestos de comida que se ponen en las calles. Estado Suma Guerrero 21 mil 206 contagios de Covid-19

Los Restauranteros han participado en los cursos para obtener certificados sanitarios como Distintivo H, Punto Limpio, IMSS, Canirac y han aceptado estrictos protocolos de higiene para poder mantener abiertos los negocios durante los cambios de color de semáforo epidemiológico.

“Nuestra queja principal no son los protocolos, nuestra queja principal es la competencia desleal y que no es piso parejo para todos los sectores”.

Refirió que cada vez son más los negocios que están migrando al comercio informal y las personas que venden comida en la calle.

“Ahí no hay ningún control sanitario y es una competencia desleal para todos nosotros como restauranteros”, precisó.

Castro Soto, hizo un llamado a la autoridad para que estas medidas o controles no solamente se apliquen a unos cuantos sino que sea generalizado, “sino vamos a seguir en la cultura de la no prevención y no vamos a pasar en semáforo verde”.

Dijo que reconocen el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado y municipal para bajar los contagios con la aplicación de las medidas estrictas sanitarias, pero no son suficientes porque sólo lo aplican a un sector que es el de los restauranteros que pagan impuestos, salarios, servicios y no a los que venden comida en la calle.

“Nos pueden revisar, aplicar todas las políticas sanitarias que ellos decidan pero no se va avanzar si seguimos cargando los dados a un sector... Pedimos que las medidas sean para todos para las taquerías, para el comercio informal y ahí es donde nosotros vemos que no hay medias, no hay controles y se vuelve una competencia desleal”, insistió. Estado Gobierno de Guerrero y CRIT proyecto para rehabilitación pulmonar

El también empresario restaurantero, aseguró que los aforos de capacidad del 50 por ciento para los restaurantes no les permite sacar los gastos de operación.

Explicó que al tener mesas con dos metros de distancia y en una sola pueden estar hasta cinco o seis comensales, pues cuando llega una familia de 8 o 12 les ocasiona que disminuya el 30 por ciento de su afluencia.

El 70 por ciento de los integrantes del colectivo de restauranteros Aislados pero Unidos no están sacando sus utilidades y el 20 por ciento está cerrado.

Durante el puente del Día de muertos sólo 10 abrirán y 10 más ya no lo harán.

“Hay muchos que ya no están sacando costos y sólo están haciendo su esfuerzo para mantener su marca, algunos clientes y nómina y no quereos perder a los empleados, por eso estamos haciendo un esfuerzo”.

El colectivo Aislados pero Unidos tienen 180 restauranteros y emplean a 3mil 900 trabajadores