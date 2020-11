Restauranteros piden aplicar la ley a todos los negocios que no cumplan medidas sanitarias

El vocero del colectivo Aislados pero Unidos, Enrique Castro Soto exigió a las autoridades gubernamentales la aplicación de la ley a los negocios que se ubican en los mercados, playas y en el transporte público por no acatar las medidas sanitarias contra el Covid-19 y evitar un incremento de los contagios.

Castro Soto, informó que por la mañana de este domingo realizó un recorrido por la zona del mercado central, en el área de comidas y pudo constatar que la mayoría de las personas, entre vendedores y consumidores, no utilizan el cubrebocas, no guardan la sana distancia, no toman la temperatura y no hay filtros de sanitización en los accesos. Local Turistas rechazan cubrebocas que reparten propietarios de bares en Acapulco

Explicó que durante su ingreso al mercado observo también que no hay un control en la zona de alimentos y hay aglomeración de personas, además de que no sanitizan los espacios para comer o los cubiertos que utilizan, ni tampoco cumplen con la distancia de tres metros y el personal no usa cubre bocas.

Consideró que los mercados, las playas y transporte público son zonas donde se aglutinan las personas, donde no se cumple los protocolos y están los principales focos de infección y “no se aplica la ley”.

Sin embargo, Castro Soto dijo que las autoridades vienen realizando una serie de operativos en la zona turística y áreas comerciales establecidos y han realizado clausuras sólo porque se esta vendiendo fuera de horario autorizado o porque hay cinco comensales en un mesa.

Aseguró que los restaurantes establecidos y adheridos al Colectivo Aislados pero Unidos han expresado que apoyarán a las autoridades con cumplir con los protocolos a pesar de que “les cueste mucho trabajo”.

Pero pidió “piso parejo” no por querer afectar a otros sectores, sino para poder salir de esta pandemia y que la autoridad tiene que hacer valer la ley cuando emita un protocolo.

“No vamos a salir de esta enfermedad, vamos a estar en un circulo vicioso y de simulación sino atacamos el problema de raíz, y cuál es el problema? Hacer valer la ley y sino cumplen hagámoslo cumplir porque sino en diciembre se van a volver a subir los contagios y en enero vamos a volver a cerrar y a nosotros nos afectará en su economía”, precisó.

Insistió en hacer un llamado respetuoso a la autoridad a que “sea parejo con todo” y si emiten un protocolo que lo hagan cumplir , “sino no tiene caso lo único que estamos haciendo es afectar nuestra economía y no se esta atendido como debe de ser en materia de salud”.