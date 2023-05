Restauranteros acusan de hostigamiento a la Copriseg

Restauranteros establecidos de Pie de la Cuesta acusan de hostigamiento a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG) con supuestos operativos de sanidad que implementa y además los están obligando a contratar un curso de capacitación por un costo de 900 pesos.

María Nely Mejía Cienfuegos, presidente de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, dio a conocer que la semana pasada llegaron inspectores de la Copriseg y Salud del estado a los restaurantes para verificar la preparación higiénica de los alimentos.

Denunció que en cuatro restaurantes donde se aplicó el operativo de verificación de sanidad, en uno de ellos se llevaron hasta seis filetes de pescado y lo dejaron “sin puntero”, es decir sin producto para vender al cliente.

En ese operativo, supuestamente para analizar se llevaron sin ningún cuidado para almacenar, de otros tres restaurantes, salsas, frijoles y ensaladas.

Lee también: Se amparan cuatro hoteles contra ley antitabaco

Lamentó que sólo se hacen las verificaciones a negocios establecidos, quienes tratan estar siempre en regla, sin embargo al comercio informal no se le toca ni tampoco se le revisa la preparación de higiene de cómo preparan sus alimentos.

De 46 restaurantes establecidos sólo se verificaron cuatro y están en en la etapa de contestación de oficio y sub sanando las presuntas irregularidades.

Dijo que los restauranteros de Pie de la Cuesta constantemente están en capacitación que imparte la Secretaría de Turismo del estado, entre ellos el manejo higiénico de los alimentos, además la Conalep les imparte otro curso más.

Añadió que hasta el momento no han tenido problema ni queja de clientes que se hayan enfermado por comer en los negocios establecidos. Comentó que los restauranteros de Pie de la Cuesta se sienten hostigados porque los inspectores dé Copriseg y Salud llegan filmando y algunos piden permiso y otros no realizando el operativo.

Se agudiza la crisis en Pie de la Cuesta. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

La líder de los restauranteros, dijo que la Copriseg los está obligando a tomar un curso con ellos que tiene un costo de 950 pesos por persona, “imagínense no hay suficiente turismo para que estén constantemente capacitando”.

Refirió que pidieron el apoyo del secretario de Turismo del estado, Santos Ramírez para que les brinden ese curso porque los restauranteros de pie de la cuesta no tienen ese dinero para estar capacitándose constantemente.

Asimismo dio a conocer que a los restauranteros de Pie de la Cuesta se les caracteriza por capacitarse constantemente.

María Nely Mejía Cienfuegos, presidente de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta cuestionó que tantos operativos de supervisión de diferentes instancias de gobierno, lo único a lo que están obligando al empresario es “cerrar” y estar de lado de la informalidad cómo está la gran mayoría.

“Ya vimos que se dedican a hostigar a los que están formales, los que generamos empleos, los que pagamos impuestos y estamos constantemente capacitándonos y nos mandan a toda la jauría desde reglamentos, Ecología, protección civil y todas las revisiones del mundo y solamente es para los que estamos constituidos y no se vale”, precisó.

Insistió que lo único que están haciendo es que el comercio formal se vuelva informal, “ no se vale que no tengamos un piso parejo”.

Dijo que a los informales que no tienen ninguna medida sanitaria en la preparación de sus alimentos, no los molestan, no les cobran impuestos y ganan más que los establecidos porque no pagan nada.