Restaurante en Acapulco discrimina a hijo autista de productor de televisión

El productor de Tv Azteca, Rafael Sarmiento y su esposa la conductora de Televisión, Jimena Pérez, denunciaron que personal del restaurante de cocina japonesa Shu, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, discriminó e impidió el acceso al establecimiento a un perro de servicio de su hijo con autismo.

La denuncia la hicieron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y ambos conductores de televisión relataron que el sábado por la noche acudieron al restaurante Shu, ubicado en el interior de centro comercial La Isla y el gerente del establecimiento Carlos Murillo, le negó la entrada al perro de asistencia de su hijo, que por prescripción médica tiene que estar siempre con él.

Rafael Sarmiento escribió en su cuenta oficial de Twitter, “Una pena y una vergüenza El Shu Acapulco, parte del Grupo Suntory restaurante acaba de negar la entregada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente, no puede aceptarlo. Varias veces vine a este lugar. Es esto legal?”.

El restaurante Shu en su cuenta de Twitter respondió al productor de televisión, Rafael Sarmiento y lamentaron el mal entendido e incluso le pidieron darle la oportunidad de comunicarse directamente con él para darle seguimiento.

“Le aseguramos que en Grupo Suntory atendemos todas las disposiciones de acceso de la ley. Gracias”.

Rafael Sarmiento respondió que no hubo un mal entendido pues él, le indicó claramente a la hostess que la ley le daba acceso al perro, pero el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo.

Dijo que el perro de asistencia de su hijo está entrenado, certificado, con peto de identificación.

Durante los Twitter se desató una polémica de comentarios a favor y en contra y le recomiendan al productor de televisión denunciar el caso ante CONAPRED donde el restaurante podría ser acreedor de una multa por la violación al artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.