Respaldan mujeres de Morena paridad de género aprobada por el INE

Luego de respaldar la aprobación del INE para que siete de las 15 candidaturas a gobernadores en el 2021 sean mujeres, morenistas anunciaron que exigirán al comité nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, que en Guerrero, sea mujer quien encabece la planilla en el proceso electoral.

En conferencia de prensa en un hotel de la costera donde algunas mujeres destaparon como aspirante a la alcaldesa Adela Román Ocampo, las féminas aseguraron que es momento de que una mujer gobierne la entidad. Local Favorable que mujeres sean consideradas para candidaturas a gubernaturas: Adela Román

La diputada federal por Morena, Avelina López Rodríguez, señaló que a nivel nacional el 51.4 por ciento del padrón de ciudadanos, está confirmado por mujeres, por lo que se tienen los votos suficientes para impulsar a una mujer a la gubernatura.

"Gobernar Guerrero, no es una cuestión de sexo, sino de sosos, y las mujeres tenemos la capacidad de convocar a miles de mujeres para impulsar las candidaturas para el 2021", expresó la legisladora federal.

Por su parte la alcaldesa Adela Román Ocampo, dijo que la aprobación de la paridad de género, abre la posibilidad para que las mujeres participen en política.

"A mí, no me da miedo Guerrero, conozco mi estado y no es problema la violencia para gobernar, y la muestra es Acapulco, donde en dos años hemos logrado avances en materia de seguridad, hemos logrado hacer que Acapulco ya no sea referente de inseguridad", precisó.

Román Ocampo, agregó que el INE, ha tomado desiciones importantes en materia de igualdad de género, y ahora es momento de garantizar este beneficio para las mujeres de Guerrero.