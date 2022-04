Respalda Félix Salgado desaparición de plurinominales

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio señaló que se encuentra listo para regresar a sus actividades en el Senado de la República, para poder debatir sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salgado Macedonio señaló que su regreso será a partir de este miércoles 4 de mayo buscando participar en dicha reforma en la cual aseguró que será de gran beneficio para los ciudadanos pues se verá reflejado un gran ahorro en las arcas federales.

“Debo cumplir con mis tareas parlamentarias y me agrada mucho la idea de estar participando en el debate de la reforma electoral”.

Agregó que si se logra dicha reforma habría un ahorro de 25 mil millones de pesos anuales, ya que se contempla la desaparición del IEPC, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, los cuales derogan muchos millones de pesos, “haya o no haya elecciones, ellos tenían sus 300 millones de pesos y ahora en esta elección se les dio 600 millones”

“Esos barrilitos sin fondo, ya no. Se va a reducir la lista de los diputados plurinominales y regidores que queden sólo los que ganen las elecciones”, puntualizó el senador con licencia.

Detalló que de 11 consejeros nacionales del INE van a quedar 7 y serán elegidos en urnas, “se trata de perfeccionar la democracia en México”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre su anuncio en redes sociales a la pantalla grande con la película “Tétano”, nombre de su viejo automóvil Mustang, Salgado Macedonio mencionó: “Es mi carrito viejo me encanta, no, no regreso a la pantalla grande es un comentario de los que me gusta hacer, para que se enojen ¿con qué dinero se va hacer la película?", es broma, explicó.

Félix Salgado aseguró que el Instituto Nacional Electoral y de Consultas sería un gran paso en la democracia para así hacer un cambio verdadero en la política nacional.