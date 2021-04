Respalda AHETA suspensión del Acamoto 2021

La Asociación de Hoteles y Empresas Turística de Acapulco (AHETA), respaldó la determinación de la Secretaría de Turismo Municipal para que no se realice el festival AcaMoto 2021, pues estamos en plena pandemia y un evento de gran magnitud como esté no se podrá controlar ni acatar protocolos sanitarios.

El presidente de AHETA, Alejandro Domínguez sugirió a las autoridades gubernamentales instalar retenes a lo largo de la caseta de la Autopista del Sol para que se les retenga y no se les permita la llegada al puerto. Local Podrían sancionar a hoteles que hospeden motociclistas y no cumplan medidas sanitarias

“Deberían las autoridades desde la Ciudad de México, no permitirles que lleguen Acapulco sino frenarlos desde la caseta de la Ciudad de México e implementar un operativo de retención en la Autopista del Sol así como lo han hecho cuando hacen operativos en la Autopista para detectar motos robadas y que era la mayoría y estuvieron quitándoselas”, propuso.

Comentó que a pesar de que las autoridades le han informado que este evento no se a permitir, se corre el riesgo de que la gente reserve y que se lleve acabo en plena pandemia.

“La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas está pugnando para que las autoridades gubernamentales cancelen este evento de AcaMoto 2021 y que se está promocionando a través de redes sociales que será en Mayo”

Criticó que el evento del AcaMoto 2021 no deja nada bueno para Acapulco ni a los hoteles ni a la industria del sector turístico como restaurantero y bares, sino al contrario solo dejan perdidas por todos los daños que dejan en las hospederías al robarse cosas, hacen destrozos y sobre todo el tema de la mala imagen que hacen al destino.

“Tenemos huéspedes que no vienen a este pseudo evento pues obviamente al ver este tipo de situaciones, esta experiencia que van a vivir ya no van a regresar a Acapulco, hay atentados, la gente se está drogando en la calle, andan desvestidos y es una falta a todo lo que te puedes imaginar”.

—¿Hay algún acuerdo para que no se les permita darle el hospedaje en los hoteles?

—No podemos hacer esto por que ellos pueden reservar de manera individual o a través de agencias de viajes, lo que no se puede llevar a cabo es todo el desorden que hacen en la costera, el cerrar las calles y hacer las carreras eso es lo que no se va a permitir.

Dijo que van a exigir a las autoridades que se implemente un operativo para que no se les permita cerrar las calles y circular en la costera.

“La autoridades ya dijeron oficialmente que no se va a permitir llevar a cabo este evento en este año donde estamos en pandemia por los destrozos y todo el desorden que ocasionan y sobre toda la mala imagen quedamos al destino”, insistió.

Aplaudió y apoyo la postura del secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, quien advirtió que las hospederías donde lleguen motociclistas corren el riesgo de ser sancionados si estos no cumplen con las medidas de prevención sanitarias establecidas en el diario oficial.

Sin embargo, reiteró que es difícil poder controlarlo porque la gente reserva de manera individual o a través de una agencia de viajes y “no podemos detectarlo”.

—¿Y si llegan al hotel con sus motos, ustedes le van a negar el servicio?, se pregunto en la entrevista.

—Es un tema muy complejo porque si ya traen su reservación no se la podemos cancelar pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para decirles, oigan no está permitido el tema de qué utilicen las calles de Acapulco y la costera para hacer estos arrancones, si ustedes van a hacer esto no se les va a dar acceso al hotel y ahí si hacemos un derecho de admisión.

Dijo que si ya tienen reservaciones se les va a recibir pero también se les va a advertir

Señaló que se está en medio de una pandemia y no se puede permitir que llegue un evento de esta magnitud con un volumen de gente que no se va a poder controlar ni acatar ningún lineamiento y ningún protocolo sanitario.