Rescate de CAPAMA debe considerar temas administrativos y sindicales: Adela Román

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, afirmó que para resolver la problemática interna de la CAPAMA, es necesario abordar el área administrativa y la política sindical que también ha sido parte de la afectación en la que se encuentra la paramunicipal.

En entrevista minutos después de haber clausurado en la sala de cabildo del ayuntamiento del parque papagayo, el Foro Sobre Violencia Política Contra las Mujeres en Guerrero, la primera edil, de la ciudad expresó que ya se planteo al gobierno federal y estatal la situación por la que atraviesa el organismo operador del agua en Acapulco. Local Evalúan resultados del programa de Mejoramiento Urbano

"En CAPAMA, cualquier trabajador es sindicalizado, pero el que sea sindicalizado no quiere decir que sea inmune a la ley, todos tienen que apegarse a lo que marca la ley", precisó Román Ocampo en entrevista con reporteros.

"Durante la primera reunión de trabajo donde se planteo la situacion de la CAPAMA, me gustó mucho lo que dijo la Doctora Blanca Jiménez, que ya dos veces, se había rescatado a la CAPAMA, pero lamentablemente en la dependencia, no solo se tiene el problema en el área técnica, usted podrá poner todo su empeño, pero cuando usted salga la CAPAMA volverá a caer, si no se entra a la situación administrativa y a la política sindical que son temas muy importantes", expresó la primera edil.

Ante está, propuesta de la titular de la Conagua federal, la presidenta, dijo que ya planteo al gobernador Héctor Astudillo Flores, promover algunas reformas de ley al congreso del estado debido a que todos los ayuntamientos de la entidad, nos encontramos en situación complicada, por lo que se requiere de una reforma a fondo que de autonomía total a los gobiernos municipales.

Por otro lado, Adela Román Ocampo, reafirmó que los cambios de directores en la CAPAMA, van, además de la auditoría interna que es muy importante.

Quieren detenerlo para el 2021

Por otro lado, al referirse al tema políticos para el proceso electoral del 2021, la presidenta, aseguró que existe en su contra violencia polítca.

"Me quieren frenar para el 2021, pero voy a seguir los lineamientos que marque Morena, porque no me veo en otro partido político", expresó la edil.

Lamento también, que al interior del propio partido de Morena, exista gente que esté puesta para aliarse con el PRI o con el PAN, pero hay otros más que quieren sumarse a Movimiento de Regeneración BB ry para la contienda próxima.

Recalcó que hay violencia política en su contra, y esto, se ha visto a través de las acusaciones sin sustento que se le han hecho por medio de las redes sociales.

Confirmó, que si ha tenido acercamiento con algunos personajes del Partido de Trabajo, quienes le han ofrecido su apoyo a la candidatura a la gubernatura del estado, pero -dijo- esperar que el PT vaya de manera aliada con Morena.