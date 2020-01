Rescatan casi a todos los gatos del Parque Papagayo

Más de 300 gatos han sido retirados del Parque Papagayo en lo que va del mes de enero del año 2020, para ser dados en adopción y otros más resguardados en un albergue temporal habilitado con el apoyo de asociaciones animalistas de Acapulco, quienes les ofrecen alimento, techo y cuidados especiales.

La presidenta de la Unión Animalista de Acapulco, Almarina Navarrete, informó que desde el pasado 17 de noviembre del 2019, un grupo de ciudadanos defensores de animales iniciaron con las labores de esterilización y vacunación del alrededor de 350 felinos domésticos que fueron abandonados el llamado "pulmón verde de Acapulco" y para el mes de diciembre los trabajos se intensificaron.

La activista relató que solicitaron el apoyo del gobierno del estado y municipal, con la finalidad de que les prestaran un espacio para que funcionara como albergue, petición que fue desechada por la autoridad, por lo que recurrieron a la iniciativa privada para materializar el proyecto que daría un hogar para los animales que no están contemplados en la remodelación del parque.

“Al día de hoy creo que quedan como 30 gatitos, pero ya son gatos ferales, estos no se le puede dar el manejo de un gato dócil, es un gato que no se va a dejar agarrar, sumamente agresivo, no le gusta el contacto humano y el manipularlo lleva muchos riesgos, para este tipo de gato hemos tenido la ayuda de México expertos en gatos ferales”, dijo.

Almarina Navarrete, relató que los directivos del parque han colaborado para la captura de los animales abriendo el inmueble de noche, horario que se ocupa para logran atrapar estos felinos llamados ferales a través de la colocación de trampas y alimento, con la finalidad de que estos también sean rescatados, esterilizados y vacunados para llevarlos al albergue temporal.

La animalista exhortó a la ciudadanía a dejar de abandonar especímenes en espacios públicos y esterilizar sus mascotas con la finalidad de evitar la sobrepoblación de las mismas en las calles y, por el contrario, que se sumen a los trabajos que se llevan a cabo de manera altruista.