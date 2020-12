Reprochan que a Adela Román Ocampo poco le importe la contaminación de la Bahía de Acapulco

Tras calificar que es lamentable que la bahía siga contaminándose con escurrimientos de aguas negras, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bulmaro Cabrera Rojas, reprochó a la presidenta municipal con licencia Adela Román Ocampo, le haya dado más importancia a su proyecto político que cumplir con su responsabilidad.

Dijo que la prueba es palpable, tal y como lo documenta El Sol de México, en donde da cuenta de un escurrimiento de aguas negras en la playa El Guitarrón, que van directamente a la bahía del puerto de Acapulco. Policiaca Localizan cuerpo sin vida y huellas de tortura en El Quemado

Recordó que durante el gobierno municipal que encabezó el PRD, se certificó cinco playas y en la presente administración apenas están iniciando con la certificacion, lo que habla del pobre trabajo que ha realizado y así Román Ocampo pretende buscar la gubernatura del estado.

El dirigente del partido del sol azteca, Cabrera Rojas, aseguró que la primera autoridad del municipio, en toda su administración ha fomentado las críticas a sus antecesores, pero se niega a reconocer sus errores y su falta de resultados.

Afirmó que no se trata de descalificar su gobierno, pero la alcaldesa Adela Román, no ha cumplido con sus promesas de campaña y le ha quedado a deber a los acapulqueños, pues no ha resuelto el problema del desabasto de agua potable, no hay obra pública y la violencia no cesa.

A esto habría que añadirse que ha incrementado la deuda del municipio y los pensionados y jubilados aseguran que ya debe su gobierno 90 millones de pesos al ISSSPEG, "y aún así quiere gobernar al estado, cuando no ha podido hacerlo en Acapulco", rubricó.