Reporte de Cofepris en Acapulco afecta imagen pero no afluencia

El Secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas reconoció que la contaminación de tres playas de Acapulco afecta en imagen pero no en número de afluencia de visitantes durante estas vacaciones de invierno.

En entrevista, aseguró que tampoco se han presentado cancelaciones en reservaciones hoteleras, luego de dar a conocer la Cofepris de que tres playas de Acapulco salieron con niveles alto en enterococos.

“Sin duda puede verse afectada la imagen pero no le pega en el número de paseantes, afortunadamente a dónde se encuentra el paso que podía considerarse que es la playa más amplia no existe una zona hotelera fija, si se dan cuenta son playas que no tienen un hotel aun lado, sino que son playas que tienen un espacio muy abierto avivados normalmente por canales pluviales, naturales de la infraestructura de la Geografía de la Ciudad, pero no tenemos ninguna cancelación al respecto de este tipo”, precisó.

Reconoció que Acapulco siempre ha sido atacado de muchas formas en cada temporada vacacional, no obstante, dijo que más que el cierre de playas, el protocolo sanitario indica que se debe de poner una señal de aviso y no es un cierre de playa o de espacio federal.

“Más que un cierre es un tema de aviso a la comunidad de precaución alrededor de un espacio específico”, dijo.

Dijo que la postura de la Secretaría de Turismo es que se activen los protocolos sanitarios y que la Secretaría de Salud en el estado recomiende al turista no meterse a nadar en las playas de Acapulco, que resultaron con altos niveles de enterococos.

El titular de Sectur, informó que las autoridades de salud determinarán los protocolos aplicarse luego que se tomaron nuevos muestreos.

El titular de Sectur, informó que las autoridades de salud determinarán los protocolos aplicarse, una vez que se tenga los resultados de los nuevos monitoreos que se realizan al mar.

“Yo estoy seguro que en este momento se esta socializando porque tuvimos una plática con el Director del Estado de Copriseg y está socializando ya el tema para empatar los resultados y poder entonces determinar si corresponde al cierre al aviso o la activación del protocolo correspondiente según este”, refirió.

Dijo que la hotelería sigue elevando sus números y no tiene cancelaciones en reservaciones por las playas contaminadas.

“Más que preocuparnos este tipo de cancelación, nos tiene más preocupados el como nosotros lograr que la gente se cuide por el tema de la pandemia, para nosotros es más importante este punto y por eso hemos aplicado una serie de brigadas de SECTUR, para apoyar a nuestros compañeros de los diferentes niveles de gobierno, en vigilar que los acuerdos se estén cumpliendo”.

Añadió que a lo largo de la Costera Miguel Alemán, se distribuyeron brigadas de SECTUR para invitar a los centros de consumo o lugares que no estén respetando las medidas sanitarias a que lo hagan, “porque esa si es una situación que nos puede preocupar mucho más”.