Reportan aceptación de cachitos de lotería para rifa del avión presidencial

Encargados de establecimientos de venta de boletos de la Lotería Nacional, reportaron gran aceptación de los "cachitos" para la rifa del "avión presidencial" a pesar de que la aeronave no será entregada al ganador en el sorteo a celebrarse el próximo 15 de septiembre del presente año.

De acuerdo a quienes se dedican a la mencionada actividad, los boletos están siendo muy demandados sobre todo por los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de 100 días de que se suspendió la actividad económica por la pandemia, quienes llegan a expresar que la rifa es parte de las acciones buenas que está haciendo el mandatario, aunque el avión sólo haya sido utilizado como método de atracción de ciudadanos. Estado Denuncian brote de Covid-19 entre trabajadores del zoológico Zoochilpan

"Lo pide mucho la gente, antes de que llegara incluso pasaban y preguntaban si ya lo teníamos porque tardó en llegar a Acapulco", dijo una mujer que vende los "cachitos" en la colonia Centro.

Los 100 ganadores de este sorteo no accederán al avión como en un principio había sido estipulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si se podrán llevar la cantidad de 20 millones de pesos cada uno; mientras que el dinero recaudado se destinará para la adquisición de equipo médico para hospitales del sector público.

Cabe mencionar que el gobierno federal no ha logrado vender el tan mencionado "avión presidencial" adquirido en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón con un monto de 114.6 millones de dólares y fue el ex presidente Enrique Peña Nieto el primero en utilizarlo, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende comercializarlo para recuperar el dinero público invertido.