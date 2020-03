Reporta Canacintra baja del 50 por ciento en ventas por Covid-19

Al reportar una baja en sus ventas de un 50 por ciento, la dirigencia en Acapulco de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), criticaron que el gobierno federal continúe sin presentar un plan de apoyo fiscal y económico ante la evolución del la contingencia por el coronavirus, para evitar despidos masivos de empleados con un posible cierre de empresas.

En conferencia de prensa, el presidente de la organización en el puerto, Adolfo Vázquez Soberanis, consideró que la población no debe entrar en pánico, sin embargo, mencionó que es necesario contrarrestar las afectaciones económicas por las medidas de la contingencia como la recomendación a la ciudadanía de quedarse en sus casas.

"Esperemos que esto no crezca, que nos afecte nuestra ciudad Acapulco y obviamente a nivel nacional, esperemos que con esta medida de fase 2 la gente no entre en pánico, que las autoridades no nos exijan cerrar porque conlleva a cierre de negocios y estamos operando al 50 por ciento porque mucha gente no ha salido de sus gasas, ya tenemos una baja en cuestión económica", indicó.

Al tomar la palabra, el integrante de la dirigencia, Andrés Orozco Pintos, consideró que la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al sector empresarial, aún cuando la afectación económica podría tardar mucho en recuperarse después de la falta de turismo y un posible cierre temporal de negocios.

Los empresarios consideraron que la federación debe apoyar con los pagos de la energía eléctrica, Iva, ISR, mientras que el gobierno estatal debe reconsiderar el pago del 2 por ciento sobre la nómina y el municipio debe hacer lo propio en la medida de sus posibilidades.