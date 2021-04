Renuncia Zeferino Torreblanca a participar en las elecciones

El ex gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo, renunció a su aspiración por ser candidato a la presidencia municipal de Acapulco para el proceso electoral del próximo 6 de junio en Morena u otro instituto político.

Durante una reunión de Zoom con simpatizantes y ex colaboradores de su gobierno municipal y estatal, Torreblanca Galindo dijo que no aspira a ser presidente municipal en un partido donde no lo quieren. Local Acapulco está por encima de partidos políticos: Zeferino Torreblanca

En su mensaje, propuso realizar una encuesta externa a Morena para legitimar a Abelina López Rodríguez, virtual candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, debido a la inconformidad que generó su designación “clandestina”.

Torreblanca Galindo, sugirió que en este sondeo deberán medirse además de la diputada federal con licencia Abelina López, la legisladora Rosario Merlín, el diputado Zeferino Gómez, Yoshio Ávila, el regidor Ilich Lozano Herrera y él, así como la actual alcaldesa Adela Román Ocampo.

Precisó que la intención de la encuesta, es para legitimar a Abelina y corroborar los resultados que dio el senador y delegado nacional de Morena en Guerrero, Salomón Jara Cruz, de los cuales no le fueron notificados oficialmente.

Aclaró que en caso de ganar el sondeo, renuncia a cualquier posibilidad de ser el aspirante de Morena a la presencia municipal de Acapulco o pedir reposición del proceso interno de este partido o participar en otro instituto político para evitar que regrese el viejo régimen a gobernar el puerto.

Reconoció que está decepcionado de algunos de los integrantes de Morena que no operaron adecuadamente para definir a los mejores cuadros a los cargos de representación popular

“Sí, sí estoy decepcionado por el enorme desaseo con el que hacen las cosas, porque son muy torpes (...) decepcionado porque pusieron por encima sus intereses”, indicó.

Tras los resultados que dieran por ganadora de la encuesta interna a López Rodríguez, cercana a Félix Salgado, quien meses atrás admitió haber sobornado al Poder Judicial del estado, los otros aspirantes al mismo cargo han pedido que se transparente la encuesta, sin embargo, hasta ahora el partido a ignorado la inconformidad del resto de los participantes.