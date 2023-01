Rendir cuentas, exigen al director de la Federal 4

Integrantes del Comité de Padres de Familia del turno vespertino de la Escuela Secundaria Federal 4, exigen les rinda cuentas el director, Armando Alcaraz Núñez, sobre el destino de sus cooperaciones o amenazan con movilizarse a partir de la próxima semana.

Verónica de León García, Vicepresidente de padres de Familia, denunció que debido a que están pidiendo una rendición de cuentas al director del plantel, Alcaraz Núñez, en respuesta ahora pretende remover el Comité, pero no lo van a permitir.

Dijo que se le olvida que él les entregó un pequeño reglamento, en el que precisa sus atribuciones y los artículos que protegen su constitución, además que su Comité fue elegido por la mayoría de los padres de familia.

La denunciante, De León García, refirió que el conflicto inició cuando pide que se suspenda a la prefecta, Verónica Moreno, por el simple hecho de reportar a los maestros faltistas.

Como no estuvieron de acuerdo, realizaron protestas en su defensa, entonces ahora trata de desconocerlos y pretende elegir un nuevo Comité de Padres de Familia, cuando su periodo no termina y no existe justificación alguna.

Por ello, están exigiendo un reporte de las aportaciones que han hecho para las mejoras de la escuela Secundaria Federal 4, de avenida Ejido, caso contrario, iniciarán movilizaciones a partir de la próxima semana.