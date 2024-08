Rena y Sabana están en riesgo de inundación por cúmulos de basura

El acumulamiento de basura que es arrojada en los canales pluviales de ríos y arroyos de las colonias Ciudad Renacimiento y Sabana, ha levantado la alerta roja entre los vecinos ante el riesgo de inundaciones por el taponamiento de drenajes que los inunde de aguas negras como ocurre en Chalco Estado de México.

En ambos núcleos poblacionales, se han registrado fuertes lluvias o huracanes en años atrás, inundaciones que han rebasado el medio metro y que ha causado daños a los vecinos en cientos de casas.

Sin embargo, a pesar de estas experiencias, los vecinos del lugar continúan arrojando desechos que pueden tapar coladeras y que, principalmente, generan un foco de contaminación.

En junio de 2024, vecinos en Ciudad Renacimiento, dieron a conocer esta problemática, tras las intensas lluvias registradas en la zona, percibieron el colapso del drenaje en la principal avenida y calles.

Así mismo, señalaron que el derrame de aguas negras en Renacimiento, provocó enfermedades en la piel de los habitantes, sobre todo, los fétidos olores.

En 2018, se realizaron trabajos de rehabilitación en dos tramos del Circuito Interior de Ciudad Renacimiento, en el que se cambiaron tubería de drenaje y de agua potable, así como la pavimentación con concreto hidráulico.

Es la misma situación que sucede en La Sabana, en el derrame de aguas negras que se registra en las calles, causando problemas estomacales, dolores de cabeza e infecciones por los olores desagradables.

Esta problemática se agudizó, después del huracán Otis, que provocó el colapso del drenaje en la zona. Los vecinos han denunciado en diversas ocasiones a las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

El Sol de Acapulco, ha documentado la contaminación del río de La Sabana, donde grandes cantidades de basura, descargas de drenaje y hasta animales muertos fluyen por sus fétidas aguas que desembocan en la laguna de Tres Palos.

Otro ángulo del río de la La Sabana lleno de basura. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Por ejemplo, ambientalistas emprendieron una jornada de denuncia y peticiones a las autoridades para que se haga algo para frenar el deterioro de este afluente y que no ponga en riesgo la salud de las familias que viven asentadas en las comunidades y asentamientos humanos que están en su Rivera, no han tenido éxito y alertan sobre las consecuencias que esto puede acarrear si no se hace algo en el corto plazo.

Así mismo, en 2021, el entonces diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval, presentó una iniciativa en el Congreso de Guerrero, para que se inspeccione el origen de la contaminación y se construyan plantas tratadoras de aguas residuales.

Explicó que, esto tiene como objetivo que estas aguas altamente contaminadas sean tratadas, antes de llegar a la Laguna de Tres Palos y la Laguna Negra de Puerto Marqués, pero admitió que se trata de una inversión de alta envergadura, que llevará al menos cinco años y por eso trabajó con la PROFEPA y con la misma Conagua.

Hasta el momento, las autoridades de los tres niveles de gobierno, han emprendido acciones de rehabilitación de la tubería de drenaje y agua potable del puerto de Acapulco, sin embargo, no ha sido suficientes los recursos públicos para su mejoramiento.

Especialmente, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reiteró que el cambio de drenaje en la zona suburbana, que comprende en Ciudad Renacimiento y La Sabana, se requiere una gran inversión millonaria, de parte de la Federación.