Relleno sanitario de Acapulco ya concluyó su vida útil: Ecología

El director de Ecología y Protección al Medio Ambiente Jesús Castillo Aguirre alertó que Acapulco requiere de un nuevo relleno sanitario debido a que el ubicado en el predio ejidal donde se encuentra el sitio de disposición final (Sexta celda), ya dio su tiempo de vida útil.

Entrevistado al acudir como invitado a la sesión semanal del Grupo Aca explicó que la celda construida la cual tuvo un costo superior a los 30 millones de pesos, durara al menos 22 meses siempre y cuando no se lleven 200 toneladas de basura putrecible, sino convertirla en abono orgánico y de esa manera pueda durar más su operación.

“Debemos manejar de otra manera la basura, los residuos, no como hasta ahorita echarla y tirarla, se tiene que hacer otro modelo de gestión de residuos, buscar un terreno que no sea tan permeable, que se infiltre y haya riesgos, ese relleno sanitario en el 2002 se encontró de emergencia”, detalló.

Castillo Aguirre explicó que esa manera de tirar la basura ya no es viable, es obsoleta, porque aún se recogen los residuos como cáscara de frutas y verduras de los mercados y esos desechos se pudren por lo tanto deben convertirlos en compostas para que asimismo se regenere la tierra de los campesinos ya que se tiene una política de meterle al campo, a la producción de alimentos y arraigar a la gente a sus costumbres.

Sesión semanal del Grupo Aca en la que abordaron el tema de un nuevo relleno sanitario en Acapulco. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El funcionario municipal dijo que para la construcción del nuevo relleno sanitario debe ser un lugar más adecuado y que sea entre varios municipios.

“Debe tener vocación, que no este lejos ni cerca de los mercados municipales que no este cerca del río, de un cauce, cerca de barranca, cerca de una unidad ambiental que sea para conservar, zonas con vocación para aprovechamiento sustentable.Tenemos varios en el mapa y vamos a seleccionar en acuerdos con las comunidades y núcleos agrarios, incluso que haya tepetate duro dónde el agua no se meta, no se filtre”, concluyó.

Diariamente al relleno sanitario ubicado en el poblado de Acapulco son trasladadas 800 toneladas de basura recolectadas en la avenida Costera Miguel Alemán, en colonias populares, mercados, unidades habitacionales y en zona Diamante.