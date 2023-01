Rehúye Abelina López hablar de seguridad

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, se negó a opinar sobre el problema de la violencia que dejó este lunes nueve muertos en distintas partes de la ciudad.

Al querer ser cuestionada por el tema de la inseguridad, al terminar un acto de inicio de pavimentación de la calle Diego Hurtado de Mendoza cerca del mercado central, la presidenta dijo que la violencia le toca a la Fiscalia.

"Yo te hablo de la calle, la violencia le toca a la Fiscalía, no le toca a Abelina, no me toca a mi, deja que sea fiscal", expresó al momento de abordar su camioneta.

Lee también: Matan a balazos a un hombre en Playa Hornos

Este lunes, en la playa Hornos a escasos metros de la costera Miguel Alemán avenida blindada por cientos de elementos de seguridad de distintas corporaciones, un hombre fue asesinado a balazos frente a turistas y acapulqueños..

Mientras que en el poblado de Llano Largo, otra persona fue privada de la vida a balazos su cuerpo fue localizado por los propios habitantes del lugar.

Por otro lados en una comunidad de la zona rural de Acapulco, fueron localizados los cuerpos desmembrados de cinco personas en el interior de bolsas negras.