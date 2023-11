Regresa AMLO a Acapulco pero no recorrerá colonias afectadas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador vendrá por quinta vez a Acapulco para encabezar la evaluación del plan general de reconstrucción por los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benitez, la reunión será en el centro de mando en la 12ª zona naval, dónde estarán autoridades de los tres órdenes de gobierno y no hará recorridos en las colonias devastadas porque dijo “No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee” y para evitar "provocaciones".

La visita será a puerta cerrada no habrá ingreso a medios de comunicación a las instalaciones de la doceava zona naval y se informó que posteriormente se va a una reunión bilateral en Estados Unidos.

López Obrador, mencionó en su conferencia de la mañanera que se realizó en Culiacán, Sinaloa, que el censo para damnificados por el huracán Otis que realizaron casa por casa, brigadas del programa del Bienestar donde vinieron de varios estados del país, ya concluyó.

“Estamos entregando enseres domésticos, alimentos nunca han faltado, agua, despensas y ahora viene la construcción de las casas, parar la casas que se destruyeron y rehabilitar las que se afectaron, son más de 250 mil viviendas y tenemos el presupuesto para apoyar a todo los damnificados”, precisó.

Dijo que se empezará a entregar los apoyos y se van a organizar la auto construcción de vivienda, el cual confió que la próxima semana se entregue a cada familia. Local Acapulqueños protestan en el ayuntamiento por falta de apoyo

López Obrador, comentó que se está organizando el abasto de material de construcción y acercando todo lo que se va a requerir como block, varilla, cemento y lo mismo en el caso de los enseres domésticos.

Dio a conocer que se ha entregado 10 mil de 45 mil enseres domésticos en una primera etapa de 250 mil paquetes de estufa, licuadora, colchones, licuadora y vajillas.

Aclaró que ya no hay hasta este momento más enseres electrodomésticos y los proveedores no garantizan producción, “solo 30 mil para corto plazo y estamos buscando la forma de que antes de que termine el año todas las casas tengan sus enseres”.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que su visita Acapulco no será en colonias afectadas por el huracán Otis porque pueden enviar a 10 o 20 provocadores junto con la televisión.

Señaló que es el presidente de México y tiene que cuidar su embestidura presidencial, “No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee, prestarme y caer en una provocación y eso es lo que quieren”.