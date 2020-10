Refuerzan operativos para que transportistas usen cubrebocas

Con el apoyo del personal del Ejército Mexicano y Policías del Estado, inspectores de la dirección de Transportes reforzaron los operativos para que los concesionarios del transporte público usen de manera obligatoria el cubrebocas para evitar contagios de Covid-19.

Este domingo, se colocó un filtro sobre la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Vacacional, en donde se hizo la revisión de todas las unidades del transporte público y se pidió a los usuarios que lleven puesto el protector facial. Local Irresponsabilidad de empresarios por no acatar medidas sanitarias: Adela Román

Tal como lo informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Piña Garibay, estos operativos son permanente y tienen como finalidad que se cumpla con las medidas sanitarias, a fin de evitar riesgos de contagios de la plaga.

El funcionario Piña Garibay, refirió que todo aquel trabajador del volante que no traiga puesto el cubrebocas, se les sanciona con una multa de tres salarios mínimos, toda vez que se ha socializado desde que inició la crisis sanitaria los protocolos de prevención.

Además, se les hace entrega de un cubrebocas a todo aquel concesionario que no lo tenga, de tal suerte que no haya excusa, pero también se les pide que usen gel antibacterial y que cuando un usuario no porte la mascarilla que se le niegue el servicio.

Aseguró que, diariamente se levanta hasta 17 infracciones a quienes se resisten a cumplir con estas medidas sanitarias, que son necesarias para que no aumenten los casos de contagios del virus en el puerto de Acapulco.