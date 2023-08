Refuerzan operativos de seguridad en las escuelas en  de Acapulco

Una fuerza de 130 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, reforzaron la seguridad en las escuelas del puerto de Acapulco, en este arranque del ciclo escolar 2023-2024.

Así lo confirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, quien en entrevista señaló que la fuerza Acapulco está realizando operativos a pie tierra y en patrullas, para dar seguridad al personal docente y maestros.

Admitió que desde el viernes pasado se disparó el problema de la violencia, por lo que reforzaron los operativos y señaló que, en este inicio del plan de estudios, no se han presentado incidentes y el retorno a las aulas escolares se ha realizado sin ningún reporte de incidente alguno.

El jefe policiaco, Vázquez Rodríguez, por otro lado, confirmó que se continua con la depuración de los elementos, hasta este momento son 80 plazas que están vacantes, algunos se les ha dado de baja, otros han presentado su renuncia voluntariamente y otros han fallecido, por lo que se lanzó una convocatoria para sustituirlos.

Precisamente el jueves se lanzó la convocatoria para la contratación de nuevos elementos, son 38 espacios que tienen disponibles y se pretende reforzar la policía urbana y la Policía Turística, haciendo hincapié que se va a privilegiar a los hijos del personal que deseen continuar dentro de la corporación.

En lo que respecta a la Policía Ecológica, dijo, que está en proceso de formación y se está preparando los protocolos de sus tareas sustanciales, que no es para cuidar a los animales, porque hay quienes piensan que es para vigilar que no se incurra únicamente en el mal trato animal y no es así, es también su deber atender el tema ambiental.