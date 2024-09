Reforzarán seguridad para el grito de Independencia en el zócalo

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez adelantó que, con un refuerzo en materia de seguridad, sí habrá la celebración del Día de la Independencia de México y la verbena popular en el zócalo porteño.

En la conferencia de prensa “Tu Presidenta Informa”, la alcaldesa quien fue acompañada de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, aseguró que habrá seguridad durante los festejos del 214 aniversario, en donde se tendrá la participación de los grupos musicales Los Yonic's y Bertín Gómez.

“Eso no lo podemos no hacer es la esencia de un país, de un pueblo, es su historia, hablar del grito como coloquialmente se le conoce, hay algo que nos convoca a esta fiesta histórica revolucionaria y nos convoca a la convivencia, si lo vamos a hacer y si habrá verbena popular y por supuesto seguridad y bien”, refirió.

Por otra parte, la alcaldesa reiteró su disposición al diálogo con ciudadanos de la Barrera, del municipio de San Marcos, quienes mantienen tomados los pozos de Lomas de Chapultepec y le exigen el pago mensual de 5 millones de pesos para poder liberarlo ya que es por donde pasa la tubería del agua.

“Cuando se construyó esa línea del agua, que fue en el 2012, eso lo hizo el gobierno estatal y Federal, entonces de esa fecha del 2012 a la fecha, tuvo que haber un convenio, nosotros no tenemos ese documento porque no lo hizo el municipio, pero si nos vamos a la cuestión legal, es un tema prescrito no lo digo yo, lo dicen las leyes”, destacó.

López Rodríguez comentó que han tenido alrededor de 4 o 5 reuniones con una parte de la comisión, y que no se ha llegado a ningún acuerdo y por ende no se han liberado los pozos, pues ellos requieren dinero y no hay para regalar.

“De dónde lo vamos a agarrar, eso da pie a una carpeta y es extorsión. Yo espero que no sea así, yo espero hoy de nueva cuenta, yo espero que el amor por esta ciudad sea de todos y no de unos cuantos. El agua es prioridad, el agua como ustedes saben corresponde a la nación y vamos a seguir trabajando, que de mí no quede el diálogo, pero no hay dinero, para regalar. No es mi dinero si queda constancia ahí, a la cárcel nos vamos a ir todos”, puntualizó.

Agregó la primera autoridad que ellos han planteado darles obras, como pavimentación de calles, para que se pueda tener una constancia de lo realizado para cuando la autoridad supervise constate que la obra si se efectuó.

La toma está afectando el suministrado de agua potable en la zonas de las Brisas, Brisas Guitarrón, Zona Naval, Zona Militar, Puerto Marqués, La Poza, Bonfil, Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otras colonias.