Reforma Electoral, un traje a la medida del gobierno: Añorve

El senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, afirmó que la iniciativa de la Reforma Electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representa un retroceso a la democracia del país, al mismo tiempo, rechazó la propuesta de integrar a las fuerzas Armadas a los elementos que forman la Guardia Nacional.

Al reunirse con integrantes de la Barra de Abogados, el Senador indicó que como bancada el PRI, están trabajando en una propuesta que presentarán en el Senado en materia electoral, en la que se considera reducir los costos electorales, así como el voto electrónico y un piso parejo para todos dentro de los procesos electorales, no sean sometidos a una veda que en estos momentos no respeta el presidente del país.

"No podemos aceptar una iniciativa de Reforma Electoral que es un traje a la medida del gobierno, porque es regresar a la época de un gobierno centralista, es un retroceso de ciclos y esto no lo vamos a permitir, porque no se puede desaparecer lo que ha construido la ciudadanía ni siquiera el gobierno y los partidos políticos, el INE y los tribunales electoral federales y locales, son un logro de la ciudadanía en el país”, señaló.

Informó que dentro de agenda legislativa que se tiene en el Senado se encuentran temas importantes que deben de ser considerados por todas las bancadas partidistas entre estos, la legalización de la marihuana la cual se espera en este periodo extraordinario se apruebe con uso medicinal, como se ha hecho en otros países, así como el tema de la Guardia Nacional que el presidente López Obrador pretende integrar a las Fuerzas Armadas sin dar a conocer cuál sería el objetivo y el beneficio con esta integración.

Añorve Baños, lamentó también que, en el país no esté funcionando en su totalidad el programa nacional de seguridad pública sobre todo en los ilícitos de los homicidios dolosos y las extorsiones los cuales, en los últimos años se han incrementado en la mayoría de los estados del país.

Estado La paz en Guerrero es fruto de la justicia: Evelyn

Dijo que lo que está sucediendo en Mexicali, en Tijuana, Ciudad Juárez, en Tecate, Jalisco y Guanajuato, es una afrenta y un reto directo al estado mexicano, lo que quiere decir que pasar a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional sin ningún objetivo y sin ningún motivo, sólo será un acto inconstitucional.

Reconoció que la Defensa Nacional ya tiene muchos “fierros en la lumbre”, por lo que se pronunció mejor a seguir buscando fortalecer a la corporación de la Guardia Nacional para que de un momento a otro madure; agregó que el gobierno de la República debería de concentrarse en el transitorio 24 que dice que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles.