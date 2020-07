Recorren negocios de Acapulco para verificar que cumplan con medidas sanitarias en esta reapertura

Con la reapertura de hoteles y restaurantes luego de tres meses de cierre por la pandemia del Covid-19, personal de la dirección de reglamentos y espectáculos, realizó un recorrido para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias que se tienen para evitar un repunte en casos de contagios y fallecimientos por por el Coronavirus.

El director de la dependencia, Julián Nicio López, dijo que durante el recorrido de supervisión, se recordó las acciones que se deben de seguir para mantener la funcionalidad de los establecimientos.

"Estamos recordando que se deberá mantener a partir de este jueves el uso de cubrebocas de manera obligatoria, el gel antibacterial, así como trabajar a una capacidad del 30 por ciento el inmueble, además de la limpieza constante del lugar y la sana distancia que son parte de las recomendaciones para evitar un repunte de casos de contagios de Coronavirus", expresó.

Dijo que también, se está notificado a propietarios y trabajadores de las sanciones como las clausuras de los negocios donde se detecte que no se cumple con las medidas de prevención, así como la implementación de multas que podrán rebasar los 30 mil pesos.

Señaló que además de los negocios, también se mantendrán operativos en las playas, donde habrá algunas limitaciones que también se deberán de cumplir como el ingreso en un horario establecido que es de las 07:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, no ingresar con bebidas alcohólicas, no realizar fogatas, ni parrilladas, además de no llevar mascotas ni el ingreso que cualquier tipo de vehículo.