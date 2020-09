Reclaman regidores de Acapulco desvío de recursos para campaña anticipada de la alcaldesa

La división en la fracción de ediles del partido Morena en el cabildo porteño afloró en el segundo informe de la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, realizado en un ayuntamiento inconcluso donde solo se dio acceso a unos cuantos medios de comunicación y a un reducido grupo de invitados especiales.

Bajo los reproches de incumpliendo a los principios y compromisos que emanan de los gobiernos de la cuarta transformación, como no mentir, no robar y no traicionar, así como el presunto mal uso de los recursos públicos, seis de los diez regidores de Morena encabezados por el síndico Javier Solorio Almazán quien busca ser candidato a la presidencia en este 2021, abandonaron el recinto al momento de que la presidenta inicio con la lectura de su segundo informe. Estado Realizan homenaje a familiares de normalistas de Ayotzinapa que fueron asesinados

En voz del regidor Javier Morlett Macho, a quien en un inicio la alcaldesa negó su intervención como vocero de seis de los diez regidores, los ediles opositores a Adela dijeron que la actual administración no ha garantizado ningún avance y sólo ha tenido resultados mediocres.

"La realidad, no se puede ocultar, hay calles destrozadas, colonias sin agua, desorden urbano, basura y una mal manejo de los recursos económicos, es lo que se tiene en estos dos años de administración, nos enfrentamos con una presidenta que no quiere aprender y que seguramente estas palabras, provocarán revancha en contra de los seis regidores que desconocemos a quien dice representar a la fracción en el cabildo", preciso Morlett Macho, a quien Adela Román acuso de exigir obras para su empresa constructora.

Durante la participación de los regidores en respuesta al informe de gobierno, el edil del Partido de la Revolución Democrática Víctor Aguirre Alcaide, aseguró que esta administración se ha caracterizado por el ocultamiento de información, por la improvisación y por el despilfarro de recursos en publicidad, la cual está encaminada a una campaña política al 2021 anticipada.

El regidor del PRD, a quién el secretario general Ernesto Manzano Rodríguez reconvino en tres ocasiones que su intervención excedía el tiempo ante las críticas, expresó que en Acapulco, está lejos el inicio de la cuarta transformación, "la transformación ni siquiera ha iniciado en Acapulco, y el tiempo de gobierno está por terminar".

Expresó que la pandemia del Covid-19, donde se aprobaron 105 millones de pesos por el cabildo para hacerle frente en Acapulco, no se cumplió con lo establecido, porque hubo gastos que no cuadran como los más de 700 mil pesos en los 10 mil kids de limpieza que se distribuyeron, así como la distribución de 2.5 millones de alimentos en las 35 cocinas comunitarias cubriéndose sólo un 10 por ciento de la población.

Por su parte, el regidor Jesús Herrera Pintos, en representación de la fracción de ediles del Partido Revolucionario Institucional, destacó que este año, se aprobó un presupuesto económico por tres mil 794 millones de pesos, cantidad que se desconoce en qué se ha ejercido.

Criticó también, el gasto de dos millones de pesos, para la realización del segundo informe de gobierno, cuando en Acapulco se vive una situación muy crítica por la pandemia del Covid-19 y no se ha cubierto el pago de las cinco mil becas a alumnos acapulqueños a los que en estos momentos, cuyos recursos les servirían para cubrir su necesidad de contar con las herramientas para cumplir con sus actividades educativas.

En su oportunidad, la regidora del Partido del Trabajo María de los Ángeles Elbjorm Trani, reprochó que estos 24 meses de gobierno, se han desaprovechado, porque Acapulco, se encuentra en la peor crisis de servicios públicos y falta de transparencia en el manejo de los recursos.

"Los números no cuadran, hay irregularidades en el manejo de los recursos, obras que son anunciadas que solo existen en el papel y una campaña con fines electoreros".

Finalmente, el regidor de Morena y quién fuera rechazado por seis ediles del mismo partido que tiene la mayoría en el cabildo, giro si discurso en defensa de la presidenta Adela Román Ocampo, destacando avances en el tema de la seguridad pública, y criticó a quienes atacan y pretenden desestabilizar el gobierno municipal y federal.