Rechazan reforestación de Sedatu en la zona turística de Acapulco

Prestadores de servicios turísticos rechazaron el proyecto de reforestación que la Sedatu realiza sobre la Costera Miguel Alemán, como parte del programa de remodelación tras el paso del huracán Otis.

Señalaron que las plantas que están siendo sembradas en plazoletas y el camellón central, no son aptas para el puerto, por lo que solo viven entre 48 y 72 horas.

Lea también: Todo atractivo para Acapulco se debe respetar y cuidar: Regidor

Pidieron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconsidere otro tipo de vegetación para recuperar las áreas verdes de la zona turística.

Luz María Silverio González, prestadora de servicios náuticos en Caleta, manifestó que el personal de la Sedatu además de sembrar plantas no aptas en Acapulco, no tienen un proyecto de remodelación de las zonas donde se reforesta.

Están sembrando plantas que no son de la ciudad, no soportan el sol, ni la salinidad que provoca el mar, solo tardan dos o tres días, y luego se secan, además no tienen un riego constante, no es lo que se requiere en Acapulco, deben de considerar otro proyecto.

Fuera de dar una buena imagen de las áreas verdes, la reforestación del programa de recuperación turística de Acapulco luego del paso del huracán, solo provocó una mala imagen al turismo.

Prestadores de servicios turísticos rechazan la siembra de plantas que la Sedatu está implementando en Acapulco como parte de la reforestación después de Otis. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Local

Por su parte, Carlos Alberto Rodríguez, también prestador de servicios en Caletilla, dijo que una reforestación de este tipo, está fuera de lo que requiere el puerto luego del desastre que dejó Otis.

Manifestó que las plantas sembradas por Sedatu, ya se encuentran muertas por el sol (secas), y requieren ser retiradas.

La Sedatu invierte en Acapulco 428 millones de pesos para 131 acciones, en las que se encuentra la reforestación de la zona turística del Acapulco Tradicional, la semaforización de 65 cruceros en la Costera, así como la rehabilitación de canchas y mercados que también resultaron afectados por el fenómeno meteorológico de octubre del 2023.