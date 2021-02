Rechazan postulación de Pablo Amílcar Sandoval por la alcaldía de Acapulco

Aspirantes a las diputaciones federales por parte de MORENA, se inconformaron por las pretensiones del ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros de ser candidato de este partido a la presidencia municipal de Acapulco y lo invitaron a aceptar su derrota en el estado.

El precandidato a la diputación por el distrito 04 federal, José Luis González Suástegui, señaló que no permitirán ninguna imposición en el puerto y señalaron que, hay otras opciones para la alcaldía. Local Clausuran restaurante por no cumplir medidas sanitarias en Acapulco

"Nos ocupa la situación de Acapulco, no podemos aceptar que en la actualidad haya aspirantes que no están comprometidos con la cuarta transformación, por ello merecemos mayor atención y requerimos de una autoridad cercana a la gente", señaló.

Por su parte, el precandidato al distrito 09 federal, Faustino Rodríguez, señaló que, están organizados y será el pueblo de Acapulco quien decidirá quién será el candidato y después el alcalde, por lo que solicitó a su partido no dejarse presionar por nadie.

Ambos aspirantes convocaron a todos los actores políticos de MORENA a la unidad y no pretendan regalos de consolación luego que, no lograron cumplir sus objetivos y las encuestas no los favorecieron en su momento.