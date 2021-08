Rechazan padres retorno a escuelas insalubres

Fernando Díaz Ángeles, presidente de la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación en el estado, dijo que más de 8 mil 300 planteles están llenos de basura y sin condiciones para ingresar a las aulas.

Sin embargo, aclaró que los padres de familia no están en “el juego perverso” de que ellos participen en limpiar las escuelas porque siempre han contribuido con el pago de impuestos y aclaró que deben ser las autoridades las que deben de encargarse de ello.

Dijo que han estado denunciando públicamente, en redes y llamados a las autoridades de educación y del estado por la omisión al no aplicar los recursos para las más de 8 mil 300 escuelas en Guerrero y llevar a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento.

Comentó que la mayoría de las escuelas cuentan con agua y son muy pocas las que no tienen ese servicio, “es muy mínimo y se puede subsanar la falta de agua por medio de pipas “.

Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que por agua no hay inconveniente de que algunas escuelas abran sus puertas, pero la situación que se está presentando es que los intendentes, directores escolares, supervisores y los sindicatos magisteriales no han hecho lo propio al no gestionar recursos para las necesidades que tienen los centros educativos.

Señaló que la mayoría de las escuelas están sucias y los perímetros están contaminados, están llenos de basura, de polvo y de excremento de perro.

“Ya faltan algunos días y los patios hace 18 meses eran lugares donde los niños jugaban y hoy son lugares inaccesibles porque están llenos de basura, maleza y los árboles están sin podar y puede haber panales de avispas o de las abejas negras que son peligrosas y no se ha visto a Protección Civil que esté trabajando en coordinación con las demás dependencias”, precisó.

Cortesía | Fernando Díaz Ángeles

Dijo que se ha visto una omisión compartida desde los intendentes, las autoridades educativas, así como dirigentes sindicales. “Las autoridades deben asumir su papel de limpiar las escuelas”.

Insistió que por la situación del agua no va a tener para que los niños asisten a las escuelas , “estamos a favor de que nuestros hijos regresen a clases, el papá que tenga un niño enfermo que no lo lleve y yo voy a mandar a la escuela a mi hijo a partir del 30 de agosto”.