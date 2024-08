Rechazan padres pago de cuotas por inscripción en escuelas

Padres de familia realizaron una protesta en las instalaciones de la delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que prohíba el cobro de cuotas como condición para inscribir a niñas y niños en escuelas públicas.

Con pancartas en mano los inconformes acompañados del regidor Genaro Vázquez Flores denunciaron qué hay profesores que con el apoyo del director exigen “cuota voluntaria”, sino no les dan el acceso a la escuela y al estudio dijo el padre de familia Alfonso Hernández.

Lea también: SEG pide mantener medidas de higiene en escuelas por Covid-19

Dijo desconocer de cuánto será la cuota, sin embargo, el año pasado fue de 350 pesos por alumno, y la matrícula que tienen es de 300 alumnos, “ahorita realmente no se ha hecho ninguna inscripción no sabemos cuánto vayan a exigir”.

Local A última hora, padres buscan actas de nacimiento para inscripciones escolares

Por su parte, el edil municipal solicitó una audiencia con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, para enterarlo de dicha situación.

“Yo creo que Marcial no se ha dado cuenta que en Acapulco, que si no pagas una cuota a los niños no les dan un acceso a la educación y eso es un delito del que no estamos de acuerdo, supuestamente es cooperación voluntaria eso es ofender la inteligencia de la ciudadanía, eso es un robo, eso es una extorsión y la extorsión se persigue por oficio”, señaló.

Vázquez Flores hizo una llamado al fiscal del Estado de Guerreo a que persiga por oficio ese delito y que disponga de personal de ministerios públicos móviles, para que cuando detecten escuelas que estén condicionando se les inicie una carpeta de investigación a directores y padres de familia y vayan a la cárcel.

“Es bien sabido que alguno directores, quizá el 90 % de las escuelas condicionan el acceso a la educación evadiendo ello su responsabilidad a través de un supuesto comité de padres de familia”, acusó.