Rechazan acciones masivas por adeudos de agua potable

Acapulqueños manifestaron su rechazo a la advertencia de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de aplicar acciones legales en contra de quienes tengan adeudos por servicio de agua potable a la Capama.

Indicaron que el gobierno, primero debe de resolver los problemas que provocan el desabasto de agua potable que se tiene por años en varias colonias populares de la ciudad.

En su conferencia matutina de este lunes, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, anunció "cortes masivos" y mandar al Buró de Crédito a los deudores del servicio de agua potable.

Según acapulqueños, está amenaza está fuera de lugar debido a que miles de familias, no pagan el servicio debido a que la Capama, no cumple con un suministro eficiente en las colonias.

Ana María Gómez Sánchez, vecina de la colonia Cuauhtémoc, dijo que manda recibos para cobrar meses de agua cuando en las casas no se tiene el vital líquido.

"Es injusto que la alcaldesa diga que se debe de pagar servicio de agua, o habrá cortes masivos cuando no se ha tenido por meses o años en algunas colonias el suministro, lo que se debería de hacer es solucionar primero el desabasto en la ciudad", señaló.

En este mismo sentido, Rosa Estrada Flores trabajadora en un restaurant de la costera Miguel Alemán, opinó que el gobierno debe primero resolver el desabasto de agua que sufren miles de familias de muchas colonias.

Dijo que no se puede aplicar acciones legales en contra de alguien que no paga un servicio publico que no tiene en sus casas.

Por último, Juan Carlos Brito Quiroz, manifestó que primero se debe de proceder de manera legal contra quienes dejaron a la Capama en quiebra total, porque esto es parte del problema que provoca que Acapulco no tenga un eficiente servicio de suministro de agua potable.