Rechazan 40 bases en CAPAMA propuestas por Adela Román

La sección sindical número 27 del SUSPEG en la CAPAMA, rechazó 40 procedimientos de basificación que la ex alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, pretendía hacer en la paramunicipal previo a concluir su administración.

El secretario general de la sección número 27 de la CAPAMA, Gonzalo Arias Cárdenas, dijo que algunas de las bases que se solicitaron por parte de la ex presidenta, eran para ex funcionarios que estaban en el organismo durante los tres años de su administración.

"Las 40 bases fueron rechazadas a pesar del chantaje que me hicieron de que al aceptarlas, darían algunas para el sindicato, pero el compromiso es con los trabajadores, y no con los funcionarios", expresó el líder sindical.

Lee también: Protestan en el ayuntamiento en demanda de servicios públicos

Añadió que entre los ex funcionarios que pretendían quedar con una base en la CAPAMA a petición de la presidenta, se encuentran el ex contralor de la paramunicipal Adalid López, la ex directora de gestión ciudadana Blanca Godoy Cabrera.

Así como el ex jefe del departamento de compras de la CAPAMA, Rogelio Morales, el ex director de comunicación social, Ignacio Meneses Hernández y la secretaría general del sindicato rojo y subdirectora comercial Rosa Linda Gutiérrez.

Manifestó que las bases además de que las personas a beneficiarios eran funcionarios, eran eran los salarios más altos en el organismo, lo que representaría un mayor gasto económico en el pago de la nómina.

El dirigente sindical, agregó que a la ex presidenta Adela Román Ocampo, no se le aceptó ninguna base para sus funcionarios en el final de su administración.

Gonzalo Arias, manifestó que la ex presidenta, sin beneficio a los trabajadores de la CAPAMA, además de haber aumentado la deuda por concepto de cuotas obrero patronal al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).

Detalló que la ex presidenta, tan sólo de su periodo dejó un adeudo de 100 millones de pesos con el ISSSPEG, con esta cantidad aumentó a 300 millones la deuda del organismo con el Instituto se seguridad social.

Actualmente la CAPAMA, tienen una nómina de trabajadores de mil 800, de los cuales 977 son de base.