Rechazados de la UAGro exigen un espacio para estudiar

Jóvenes rechazados de las escuelas del Sector Salud de la Universidad Autónoma de Guerrero se manifestaron en contra de las listas de aceptados a la escuela de Medicina, Enfermería y Odontología para el ciclo escolar 2022-2023.

Fueron unos 40 jóvenes rechazados los que se instalaron con gritos y pancartas en mano a las afueras del plantel, donde solicitaron una audiencia con el rector de la UAGro, José Alfredo Romero Olea, y con la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, para exponerles la situación.

Luciano Cruz Morales, dirigente del Movimiento Luchando por mi Educación, denunció que no se ve ninguna transparencia en la lista de los que fueron aprobados en la escuela de Medicina, por lo que retó a las autoridades universitarias a mostrar los exámenes y compararlos con los aspirantes que no fueron aceptados.

La lista de aceptados en las distintas carreras de la salud de la UAGro se dieron a conocer el pasado viernes, por medio de la página de la Universidad.

"Como saben año con año, la universidad deja afuera a muchos jóvenes, se detectaron varias irregularidades desde el momento en el que se dieron los resultados, no hay claridad en el proceso lo correcto, sería que se muestren los exámenes de Ceneval", expresó.

Dijo que como lo marca el artículo tercero constitucional, estos jóvenes que son de escasos recursos económicos también tienen todo el derecho de estudiar en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Precisaron que no aceptarán la propuesta de una segunda opción que está dando la universidad para los jóvenes que de una forma no muy clara, no salieron en las listas de aceptados en las escuelas del Sector Salud.