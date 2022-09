Rechaza directora del parque Papagayo acusaciones de acoso a trabajadores

La directora del Parque Ignacio Manuel Altamirano "Papagayo", Cinthia Lillian Fernández Vélez, rechazó los señalamientos anónimos que hicieron empleados del Organismo Público Descentralizado sobre un presunto “acoso” a los trabajadores y aseguró que se respetan los derechos humanos de cada uno de los colaboradores.

En entrevista, consideró que la denuncia contra su persona, “tiene un juego de intereses, donde buscan tener un director a modo, que les complazca, que les permita ser ellos quienes dirijan el parque, pero definitivamente las acciones que tomamos desde la dirección, son acciones diferentes a las que se tienen que llevar acabo como secretario de una sección sindical”.

Fernández Vélez recordó que en fechas pasadas se firmó un acuerdo con los dos comités seccionales que son el 30 y 40, con quienes se tomaron acuerdos e incluso se firmaron minutas en donde estuvieron presentes sus dirigentes, por lo que reiteró que “la opinión es que son completamente infundadas las acusaciones”.

Indicó que en dicha reunión se comunicó a los trabajadores la realización de una reestructuración en el área administrativa que se hizo con el comité de la sección 30 y señaló que las acciones forman parte de la reingeniería que anunció la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Negó el señalamiento de la presunta prohibición de tomar sus alimentos en su jornada de trabajo a los empleados, aunque reconoció que la salida a comprar tortillas disminuye la productividad. “Decían ellos dennos chance, sí, por supuesto, la comida fría puede que la aguantemos, pero las tortillas frías no, las tortillas tienen que ser calientes”, comentó.

“Ellos previamente por acuerdos generales habían renunciado a su hora de alimentos, sin embargo, estábamos conscientes que eran seres humanos y que necesitaban tomar alimentos, además de que las tareas que se realizan en el parque Papagayo, son en su mayoría de los trabajadores, son actividades físicas, que tienen obviamente una alta demanda energética, entonces obviamente tienen que comer, si no comen, se desmayan, están en el sol y están haciendo un trabajo arduo, físico”, expresó.

Dijo desconocer las causas por las que están inmiscuyendo a la Delegada del gobierno del estado en Acapulco Violeta Martínez y subsecretario de Obras Públicas del gobierno del estado, en temas del parque Papagayo e indicó que ella se coordina en temas relacionados con el OPD con la titular de la secretaria del Bienestar Maricarmen Cabrera Lagunas para atender las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Local Minimiza ayuntamiento movimiento de bomberos

“Ellos no tienen injerencia en el parque Papagayo. La delegada ha venido a visitarnos para ver qué necesidades tenemos o las condiciones que se tienen o a tratar algunos temas diversos. La delegada no viene a darnos instrucciones”. “Ignoro cuál es la intención de traerlos a colación”, remarcó.

Llamó a que cada instancia haga lo que le corresponde y dijo “no soy su enemiga, estoy para servirles” a los trabajadores del parque de quienes aclaró “no se ha corrompido ninguno de sus derechos individuales, humanos y laborales, porque han sido escuchados y tomados en cuenta”.

“No hay nada que objetar porque no se están violentando absolutamente ninguno de sus derechos, estamos respetando sus horarios laborales, no se les deben sus primas, no se les deben vacaciones, no se están violentando, no se está corriendo a nadie, no se pretenden cacerías de brujas, ni despedir a nadie. Solo se está reorganizando, para poder tener un parque más bonito. Todo lo que se merece, toda esa atención”, abundó.