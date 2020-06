Reactivación de economía en zona poniente depende de entrega de créditos de gobierno federal

El presidente del Congreso Ciudadano de la Zona Poniente de Acapulco, Joel Castillo Gómez, aseguró no se podrá reactivar la economía del puerto, si el gobierno federal no cumple con la entrega de los créditos económicos que sirvan para abrir los negocios y las fuentes de empleo.

Manifestó que el compromiso de apoyo económico a los empresarios y trabajadores de las playas, fueron palabras que se llevó el viento, ya que a más de dos meses del cierre de las playas y de los negocios, no se ha entregado un solo peso con el que se puedan abrir los hoteles, los restaurantes, las tiendas comerciales, las misceláneas que han estado cerradas por la pandemia del Covid-19.

"Si no hay apoyos económicos, muchos negocios no podrán ser abiertos porque no se cuenta con el capital para su funcionamiento, y para contratar a los trabajadores, así como para pagar servicios públicos que tampoco fueron condonados por las autoridades", expresó el dirigente restaurantero de Pie de la Cuesta".

Señaló que todo el sector empresarial, si quiere reiniciar sus actividades, pero muchos propietarios de negocios y presas se quedaron en números rojos al no tener ingresos, por lo que es urgente que los tres niveles de gobierno, empiecen a liberar los recursos de los microcréditos para invertirlos.

Señaló que hay negocios como los restaurantes que no cuentan con recursos para adquirir los productos alimenticios para ofrecer a los turistas, ni tienen dinero para pagar salarios de empleados y mucho menos para cubrir servicios y pagos de licencias y los refrendos correspondientes a este año.