Queríamos el Senado y la alcaldía de Acapulco: MC Guerrero

El líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Julian Lopez Galeana, admitió que en esta elección buscaban ganar el Senado de la República y la alcaldía de Acapulco, a través de Mario Moreno Arcos y Yoshio Ávila, aunque reconoció que el partido se posicionó en la segunda fuerza política en el puerto.

“No estamos del todo felices o celebrando los resultados, porque nosotros trabajamos para tener otro escenario. Nosotros queríamos ganar el senado de la República, estábamos preparados para ello, desafortunadamente muchas estrategias jurídicas y políticas fueron complicadas”.

Entrevistado este miércoles, el dirigente de MC reconoció que esta elección obtuvieron una mayor votación a diferencia del pasado proceso electoral de 2021.

En este sentido, en el conteo preliminar del órgano electoral local, Yoshio Ávila obtuvo una votación del 16 por ciento, es decir obtuvo más de 40 mil votos en las urnas, lo cual le permite obtener cuatro posiciones en el próximo Cabildo Municipal.

“Me siento orgulloso que logró Yoshio Ávila, porque se posicionó en la segunda fuerza política en Acapulco, no es cosa menor. No vamos a regatear el triunfo de la voluntad popular. No nos favorecieron los resultados, nos hubiera gustado tener otro resultado”.

Finalmente, señaló que en esta elección presidencial el candidato Jorge Álvarez Maynez obtuvo 100 mil votos en Guerrero, lo cual reconoció que superó las expectativas del plan electoral en la entidad del sur.