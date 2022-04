¿Qué va a promocionar la alcaldesa Abelina a Orlando?

Qué va a promocionar la alcaldesa Abelina López Rodríguez a Orlando Florida, Estados Unidos, cuando no ha resuelto la contaminación de las playas, la alerta sanitaria por los acumulamientos de la basura, el desabasto de agua potable y la violencia, dijo el presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acapulco, Sofío Ramírez Hernández.

En entrevista, el dirigente del priismo acapulqueño consideró que es una contradicción que la primera edil se ausente en momentos complicados para la ciudad, "no puedes ir con banderas blancas a recorrer el mundo promocionando Acapulco, cuando hacia adentro caminas con banderas negras por la contaminación por los desechos de aguas negras que van directo a las playas y no se ha resuelto el desabasto del vital líquido", dijo.

Lee también: Contaminación de playas no está resuelta en Acapulco

En cuanto al tema de la violencia que se ha vuelto cotidiana en este destino de playa, sostuvo que se trata de una descomposición de la estrategia en materia de seguridad, porque la política institucional de "abrazos y no balazos" es una expresión romántica y soñadora, que simplemente no ha dado resultados.

Local Critican porteños viaje de alcaldesa a EU

"Consideramos que más allá de los abrazos y no balazos debe haber una estrategia de inteligencia y de acciones complementarias y, sobre todo fortalecimiento de las autoridades civiles en materia de seguridad, porque como ciudadano no como dirigente de partido, no coincido que las Fuerzas Armadas asuman tareas que corresponden a las autoridades del estado y los municipios", precisó Sofío Ramírez.

Recordó que el Ejército Mexicano tiene sus facultades y funciones determinadas en la Constitución, como es la soberanía nacional y son las autoridades civiles las que deben de responder a los múltiples problemas de inseguridad que se vive en México, particularmente aquí en Acapulco.

Se pronunció porque se fortalezca la Procuraduría General del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública de Guerrero, así como los municipios lo hagan en materia de prevención del delito, coordinados con el gobierno federal y el estatal, porque Acapulco es parte de la República Mexicana y tiene que ser parte de la agenda nacional.